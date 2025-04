Juventus, nuovo rinforzo dal Barcellona: intreccio con Tonali

La Juventus sta pensando già al suo futuro ed in tal senso nel mirino ci finisce un nome nuovo dal Barcellona. Ed emerge un interessante intreccio con Sandro Tonali.

Da quando è andato via Thiago Motta ed al suo posto è arrivato Igor Tudor, i bianconeri hanno decisamente cambiato passo e registro. Oltre che atteggiamento in campo. In tal senso, se il croato era apparso inizialmente come un semplice traghettatore e niente di più, adesso si ha la netta sensazione che possa teoricamente essere per davvero lui il futuro dei bianconeri anche per la prossima stagione. Ovviamente bisognerà riprendere a correre in questo finale di stagione e centrare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, obiettivo di capitale importanza per il futuro di questo club e per la sostenibilità del suo progetto.

Contro il Parma c’è stata una brutta battuta d’arresto, soprattutto per il morale, ma a fare da alibi alcune assenze non di poco conto. Proprio tenendo in considerazione il fatto che per la panchina della Juventus resta forte la candidatura di Antonio Conte, è importante programmare anche il futuro per evitare colpi di sorpresa e beffe. In tal senso, a quanto pare il primo rinforzo per questo nuovo corso dei bianconeri può arrivare dal Barcellona ed è un nome nuovo oltre che di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Juventus guarda in casa Barcellona: nome nuovo per la mediana

Anche questa estate il Barcellona dovrà fare delle valutazioni molto approfondite in sede di mercato. Nonostante in questa stagione i risultati siano stati decisamente più alti rispetto al passato, con la squadra in lotta su ogni fronte, la situazione economica resta disastrosa. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da fichajes.net, attenzione al nome di Frenkie De Jong. Il giocatore ha il contratto in scadenza con il Barça nel 2026 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo.

Per questo motivo, secondo Rompipallone, la Juventus potrebbe seriamente pensare di tornare alla carica per de Jong, che per il Barcellona potrebbe essere una plusvalenza solo se venduto questa estate visto il contratto in scadenza. Soprattutto se si tiene conto dell’interessamento dei catalani nei confronti di Sandro Tonali. Insomma, si tratta di un interessante intreccio per la Juventus, che da tempo sta inseguendo l’ex Milan e che invece, adesso, potrebbe virare sull’olandese viste le difficoltà per arrivare all’italiano.

Si tratta di una pista da tenere in considerazione, dal momento che spesso la Juve è stata accostata a de Jong. Un nome, insomma, che potrebbe presto tornare in auge per i bianconeri. Si attendono sviluppi, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive in tal senso.