Tonali cambia il volto della Juve: tre contropartite per l’affare da 90 milioni

La Juventus a caccia del quarto posto Champions, lasciapassare per i grandi colpi sul mercato: in cima ai desideri di Giuntoli resta l’ex centrocampista del Milan

Con Tudor in panchina è ripartita la corsa Champions della Juventus, attesa domenica all’Olimpico da uno scontro cruciale per il quarto posto contro la lanciatissima Roma di Ranieri.

Malgrado il supporto della proprietà e John Elkann, l’accesso alla massima competizione europea è basilare per il progetto sportivo e per pianificare senza particolari paletti finanziari il prossimo mercato estivo. La qualificazione in Champions League diventa fondamentale per attirare campioni e avere inoltre la possibilità di trattenere alcuni giocatori già in rosa, come ad esempio Conceicao. I discorsi sono già attivati da tempo con il Porto, ma senza gli introiti derivanti dalla coppa dalle ‘grandi orecchie’ sarà complicato sborsare i 30 milioni della clausola. Discorso simile anche per gli obiettivi sul taccuino del Dt Giuntoli, dove spicca in particolare Sandro Tonali.

Vlahovic, Douglas Luiz e Gatti: maxi operazione Juve per l’assalto a Tonali

L’ex Milan è nei desideri della dirigenza della Juve, che punterebbe sulla nostalgia dell’Italia da parte dell’attuale perno del centrocampo del Newcastle. I bianconeri lo hanno osservato anche durante la recente sfida della Nazionale a San Siro contro la Germania e rappresenta il primo nome per cambiare volto al reparto mediano in vista della prossima stagione.

C’è un problema però per l’assalto a Tonali, ovvero le richieste dei ‘Magpies’ che valutano circa 90 milioni di euro il proprio gioiello. La Juventus allora, per abbassare la cifra cash, valuterebbe l’inserimento nella trattativa di un paio di profili in uscita come Douglas Luiz e Vlahovic. Il brasiliano non si è mai ambientato a Torino e ha deluso le attese dopo l’arrivo in pompa magna in estate, mentre il centravanti malgrado il rilancio con Tudor è destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’ in virtù di un contratto in scadenza tra un anno.

Entrambi possono abbassare di una quarantina di milioni la spesa per Tonali, ma occhio inoltre alla situazione di Gatti: il difensore piace in Premier League e tra le pretendenti potrebbe esserci anche il Newcastle. Un canale con gli inglesi che si aperto a gennaio con l’arrivo di Kelly sotto la Mole e che potrebbe regalare nuovi affari a tinte bianconere.