Svolta Tonali: firma in Serie A, scambio in Premier

Il centrocampista italiano del Newcastle, Sandro Tonali, è pronto a ripartire dalla Serie A dopo l’exploit in Premier League. Ecco il nuovo scambio per un nuovo progetto autentico

Dal Brescia al Milan prima di volare in Premier League: Newcastle è stata una tappa fondamentale per la sua crescita in campo e fuori. Sandro Tonali è diventato un elemento indispensabile anche nello scacchiere tattico del Ct Luciano Spalletti, ma ora non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. Spunta un nuovo scambio avvincente: ecco la mossa a sorpresa per rivederlo nel campionato italiano.

La crescita di Sandro Tonali è stata esponenziale dopo i tanti problemi che ha dovuto affrontare fuori dal campo. Ora il centrocampista italiano è diventato più maturo prendendosi tante responsabilità anche sul terreno di gioco. Un autentico box to box, paragonato da giovanissimo ad Andrea Pirlo, ma è diventato un giocatore totalmente diverso rispetto alle caratteristiche del Maestro di Brescia.

Nuovo scambio per Tonali: la mossa sorprendente in Italia

I top club italiani sono alla ricerca di validi centrocampisti pronti ad innalzare il tasso tecnico. Pochi minuti fa è spuntato fuori un nuovo scambio per Tonali: ecco tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali non vede l’ora di tornare in Serie A. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana è pronto a sposare il progetto della Juventus. Nel mirino del club inglese ci sarebbe il centrocampista Douglas Luiz che potrebbe rappresentare un’ottima pedina di scambio.

Novità importanti per puntare in alto con l’arrivo immediato del centrocampista italiano del Newcastle. Saranno settimane intense per mettere a segno il colpo da urlo per arrivare alla firma ufficiale di Tonali. Tutto può cambiare improvvisamente per ambire a grandi palcoscenici: in estate ci sarà una nuova rivoluzione in casa bianconera per puntare nuovamente allo Scudetto. Tudor si giocherà il suo futuro in questi mesi, ma sono pronti nuovi cambiamenti per la Juventus.

Il centrocampista italiano non vede l’ora di portare la sua leadership nel campionato italiano. Tonali è molto ambito ormai dalle big d’Europa, ma il suo futuro sarà ancora in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Milan. Negli ultimi giorni ha svelato di aver sofferto tanto lontano dal campo da gioco, ma finalmente è tornato il sereno nella sua vita.