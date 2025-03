Tonali alla Juventus: 60 milioni da un’altra italiana

Le ultime sul futuro del centrocampista, che fa impazzire davvero tutti: il punto della situazione in vista della prossima estateÂ

Sandro Tonali è tornato protagonista in Italia, a San Siro, nel suo stadio. Giovedì scorso, il centrocampista azzurro si è reso autore di una gara davvero totale nel match di andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Una gara arricchita dal gol che aveva portato avanti la Nazionale di Luciano Spalletti, prima di essere rimontata dai tedeschi. Assistere ad una prestazione così importante del centrocampista ha chiaramente fatto crescere i rimpianti tra i tifosi del Milan. Tifosi che non hanno mai smesso di sperare di rivedere l’ex Brescia ancora in rossonero. Una speranza alimentata spesso dalle parole di Sandro Tonali, che non ha mai negato di voler far ritorno al Milan.

Milan, sfida a tre per Tonali: via per 60 milioni di euro

Ma il centrocampista italiano non è certo solo nei pensieri dei rossoneri. La stagione con il Newcastle, dove è amato davvero da tutti, non sta passando inosservata.

In Italia, ad esempio, il suo nome è stato accostato più volte alla Juventus. I bianconeri in questi anni hanno dimostrato di essere capaci di mettere cifre importanti sul piatto e di sapere trattare con i club inglesi.

Proprio dall’Inghilterra arriva la notizia, che sarebbero ben tre le squadre sulla tracce di Tonali: arrivano così conferme sul Milan e la Juventus, ma secondo CaughtOffside ci sarebbe anche il  Barcellona interessato. Oggi, però, il Newcastle non ha proprio una grande voglia di cedere il suo calciatore. Tuttavia il portale sostiene, che difronte un’offerta da 60 milioni di euro il via libera potrebbe davvero arrivare.