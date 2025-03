Tonali brilla sotto gli occhi della Juventus: il Newcastle non fa sconti | CM.IT

L’ex centrocampista del Milan è seguito dalla Juve: il numero 8 della Nazionale ha messo la firma sul vantaggio della squadra di Spalletti contro la Germania

Sandro Tonali scatenato e migliore in campo per il momento del grande classico tra Italia e Germania, valevole per l’andata dei quarti di Nations League.

Nel suo ex stadio il centrocampista del Newcastle sta sciorinando una prestazione da leccarsi i baffi, condita dalla rete del vantaggio firmata dopo appena 9 minuti di gioco. Il numero 8 azzurro sfrutta le incertezze della difesa tedesca e deposita a porta vuota dopo l’inserimento dalla destra di Politano. Secondo centro in Nazionale per l’ex Milan, che stasera stacca la 22° presenza con l’Italia. Tonali qualche minuto più tardi ha anche sfiorato il raddoppio con una potente conclusione da fuori, neutralizzata dal portiere ospite Baumann.

Calciomercato Juventus, Tonali osservato speciale per Italia-Germania

Il classe 2000, dopo la lunga squalifica per il caso scommesse, è tornato subito su ottimi livelli e sta disputando una stagione positiva con la casacca del Newcastle.

Tanto da attirare le attenzioni anche sul mercato e un’ipotetico ritorno nel campionato di Serie A. Per Tonali, insieme alle sirene che lo rivogliono al Milan, negli ultimi mesi si è parlato soprattutto della corte della Juventus, con il Dt Cristiano Giuntoli che lo ha messo in cima alla lista dei desideri dopo il flop di Douglas Luiz e le difficoltà riscontrate a Torino anche da Koopmeiners. A San Siro, oltre al presidente Ferrero, sono presenti anche alcuni osservatori del club bianconero per seguire da vicino proprio il centrocampista italiano come appreso da Calciomercato.it.

Il Newcastle però non sembra intenzionato a privarsi di Tonali e per una sua eventuale cessione la prossima estate chiederebbe una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro.