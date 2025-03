L’omaggio per Italia-Germania a Bruno Pizzul. A San Siro presenti Inter, Juve e Milan

A Milano si gioca l’andata dei quarti di Nations League: fischiato l’inno tedesco, il ricordo per la voce storica della Nazionale azzurra

L’Italia affronta la Germania nel grande classico del calcio europeo e Mondiale. In palio a San Siro c’è la Final Four di Nations League, con il ritorno in programma domenica a Dortmund.

Clima ostile per i tedeschi, con l’inno teutonico fischiato da San Siro prima del fischio d’inizio dell’arbitro francese Letexier. In precedenza, invece, solo un lungo applauso per l’omaggio a Bruno Pizzul, storico telecronista della Nazionale e scomparso nelle scorse settimane. Sui maxi schermi dello stadio la voce di Pizzul con le immagini dei gol di Totò Schillaci e Roberto Baggio.

Al Meazza presenti tante personalità di spicco, ad iniziare dalla dirigenza dell’Inter (che ospita in questi giorni nel ritiro di Appiano Gentile) con il presidente Marotta. Inoltre, nella tribuna autorità di San Siro, ci sono tra gli altri il numero uno del Milan Scaroni, il Ceo del Monza Galliani e il presidente della Juventus Ferrero. Tra loro anche il presidente del Senato La Russa.