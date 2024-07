Juventus, scoppia il ‘caso’ Bremer: annuncio a sorpresa sul futuro

La Juventus deve monitorare, tra le situazioni dei big, anche quella di Bremer: l’annuncio del difensore brasiliano spiazza

La Juventus è molto attiva sul mercato in entrata, con diversi colpi per provare a rinforzarsi, ma deve tenere in conto anche, d’altro canto, i diversi addii cui potrebbe andare incontro. Non è un mistero che big come Szczesny, Rabiot, Chiesa, sembrino piuttosto vicini a salutare la maglia bianconera. E potrebbero non essere gli unici.

C’è da fare attenzione anche a Gleison Bremer, il cui futuro a Torino diventa incerto, dopo le dichiarazioni rilasciate ad ‘As’. Impegnato in Coppa America con il Brasile, il difensore, parlando della sua esperienza alla Juventus e delle sue prospettive, ha dapprima spiegato: “E’ stato importante tornare a vincere un trofeo. In questi due anni ho continuato a crescere, ringrazio Allegri e gli auguro il meglio per il prosieguo della sua carriera. Stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista per grandi traguardi, ho grandi speranze per la prossima stagione e farò del mio meglio per aiutare Thiago Motta nell’inserimento nel nuovo ambiente”. Per poi però, rispondendo alla domanda sull’interesse di mercato di grandi club di Premier League e non solo, affermare: “Al momento sono concentrato sulla Coppa America, lascio questo tema nelle mani dei miei agenti. Chiaro che ho letto qualcosa e sono contento dell’interesse di club con così tanta storia, ma ne parlerò con i miei rappresentanti al termine del torneo”.