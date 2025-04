“Solo per fare le foto!” Douglas Luiz non ci sta e si sfoga: “Chiedetevi perché”

Il brasiliano ha risposto in maniera piccata a un tifoso e si è lasciato andare sulla questione infortuni e panchine

La Juventus lotta per il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione che ha preso una piega pessima soprattutto con l’anno nuovo. Se prima i tanti pareggi potevano sembrare un punto di partenza, rapidamente prestazioni e risultati sono peggiorati e alla fine Thiago Motta è stato pure esonerato. Le due brutte eliminazioni da Champions e Coppa Italia hanno fatto precipitare la situazione, diventata evidentemente troppo grave dopo le batoste con Atalanta e Fiorentina. Igor Tudor è partito bene, ma il ko di Parma ha fatto tornare a galla incertezze e fantasmi.

Ora dipende tutto dai bianconeri, che con i pareggi di Lazio e Bologna è in solitaria al quarto posto. Ma ora viene lo scoglio più importante, ovvero il doppio scontro diretto proprio contro Bologna e Lazio: qui si deciderà tutto. Con qualche giocatore che comincia a mancare, vedi Kenan Yildiz squalificato e Kelly (oltre a Gatti) infortunato. Serviranno un po’ tutti in questo rush finale, anche se c’è qualcuno che col mister croato è rimasto ancora in naftalina. Douglas Luiz ha giocato col nuovo allenatore appena 4 minuti in 5 partite: all’esordio col Genoa era ancora out, ma poi dal rientro tre panchine intere e appunto 4 minuti nella sconfitta di Parma. Non che prima fosse andata meglio, anzi: tanti infortuni, pochissime gare da titolare con Motta. Una stagione pessima quella dell’ex Aston Villa, che però ha provato a togliersi qualche sassolino – bello grosso – dalla scarpa sui social.

Infortuni e panchine, Douglas Luiz contrattacca: “Meglio non commentare”

“Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?“, gli chiede un tifoso in un commento. E allora Douglas Luiz non ci sta più e risponde facendo intendere che qualcosa dietro c’era con Thiago Motta: “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: ‘Oh, Douglas non è in forma’. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena fatto una delle stagioni migliori della mia carriera, ero stato uno dei migliori centrocampisti della Premier League”.

“Gli infortuni – continua il brasiliano – mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina anche quando stavo bene? Tanto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questa situazione che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!” In estate la sua situazione sarà davvero parecchio in bilico.