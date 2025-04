Blackout Spagna, la situazione aggiornata: cosa succede per Barcellona-Inter

Ore di totale caos e apprensione in Spagna per il blackout elettrico che ha mandato in panne il paese e messo a rischio lo svolgimento della semifinale di Champions

Sta tornando pian piano alla normalità la situazione di enorme emergenza che ha affrontato la Spagna nelle ultime ore con il blackout generale, in grado di paralizzare il paese. Sono state ore convulse, una situazione grave che ha ovviamente condizionato ogni aspetto, dalle attività commerciali ai trasporti privati oltre che pubblici. Dopo quasi 24 ore di caos, nella notte la situazione è stata praticamente ripristinata.

Oltre agli ovvi e ben più importanti disagi, c’era anche ansia e attesa per quello che sarebbe stato della supersfida di mercoledì sera tra Barcellona e Inter a Montjuic, andata della semifinale di Champions League. Con la situazione di ieri sera, difficile pensare che si sarebbe potuta disputare la partita in quanto non era garantito il volo dei nerazzurri in Spagna. Chiaro, si attende ancora che tutto torni completamente alla normalità, ma ad ora non ci sono comunicazioni contrarie al regolare svolgimento della partita. Come ieri, il programma dell’Inter resta assolutamente confermato: il volo charter della squadra di Inzaghi partirà alle 17 da Malpensa Prime. Poi alle 19.15 è prevista la conferenza stampa della vigilia, tutto dopo la rifinitura delle ore 12 ad Appiano. Nessuna variazione, nessun contrattempo.

Blackout in Spagna, situazione verso la normalità: l’annuncio di Pedro Sanchez e l’ATP di Madrid

Anche perché lo stesso presidente del Governo Pedro Sanchez poco fa ha annunciato sui social: “Dopo una notte intensa, è stato ripristinato il 99,95% della domanda di energia e il 100% delle sottostazioni della rete di trasmissione è stato ripristinato. Tra pochi minuti ci riuniremo nuovamente presso il Consiglio per la sicurezza nazionale per discutere della situazione attuale. Grazie a tutti i cittadini per essere stati ancora una volta un esempio di responsabilità e spirito civico”, ha scritto su X.

Parallelamente riprenderà anche il regolare svolgimento di altri eventi sportivi importanti come l’ATP di Madrid che oggi vedrà in campo tra gli altri anche Musetti e Berrettini. A comunicarlo lo stesso account del torneo su X: “È stata ripristinata l’alimentazione elettrica della Caja Mágica. Per garantire il corretto funzionamento dell’intera struttura, le porte si apriranno alle 11:00 e la giornata inizierà alle 12:00, come previsto”.