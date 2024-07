Inter, spunta Rodriguez per la difesa

L’Inter è a caccia di un rinforzo in difesa, spunta l’opzione Ricardo Rodriguez

Gli arrivi di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi potrebbero non essere gli unici colpi a zero del mercato estivo dell’Inter. Il club nerazzurro infatti è in cerca di rinforzi in difesa, in particolare di un difensore di piede mancino.

L’infortunio di Buchanan rimediato in Copa America ha complicato le cose per il club campione d’Italia. L’Inter sta guardando con attenzione a Valencia, con i profili di Mosquera e Gasiorowski che sono molto apprezzati dal popolo nerazzurro. Il ko del canadese porta Inzaghi ad avere un giocatore in meno a disposizione sulle corsie, in particolare a sinistra, dove Buchanan è stato schierato. A quel punto il piano sarebbe acquistare un centrale a basso costo per portare Carlos Augusto e Dimarco sulla corsia mancina, con il sempre redivivo Darmian come jolly sia in difesa che sugli esterni.

Inter, Rodriguez per la difesa di Inzaghi

Oltre ai nomi valenciani e a Mario Hermoso, libero dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid, da tempo nei radar nerazzurri, ma che piace anche al Napoli, ecco spuntare anche Ricardo Rodriguez.

Il difensore svizzero è ora svincolato dopo l’avventura con il Torino e potrebbe tornare a Milano dove ha già indossato la maglia del Milan. Come riferisce ‘Sky Sport’ l’Inter starebbe pensando anche al giocatore svizzero per la difesa. Profilo esperto e mancino che può fare comodo alla società nerazzurra e a Simone Inzaghi. Profilo dai costi certamente più abbordabile rispetto ad altri profili. Un’idea che potrebbe prendere piede soprattutto se l’opzione Hermoso non dovesse concretizzarsi. Al momento le richieste dello spagnolo sono piuttosto alte.