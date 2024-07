Dalla Juventus al Napoli: regalo da 15 milioni per Conte

De Laurentiis punta a costruire un super Napoli per Antonio Conte: spunta l’ex Juve sul mercato per rinforzare la squadra partenopea

Il Napoli è grande protagonista sul mercato e sta cercando di accontentare Antonio Conte per tornare subito al vertice in campionato dopo l’ultima e disastrosa stagione con lo scudetto sul petto.

Visite mediche oggi in mattinata per Spinazzola, mentre per Buongiorno mancano gli ultimi dettagli per l’arrivo in Campania dal Torino. In difesa è chiusa anche la trattativa per Marin, che sarà annunciato presto dalla società partenopea. Inoltre Conte continua a spingere per il pupillo Lukaku, ma prima il patron De Laurentiis deve sbrogliare il nodo Osimhen, che in attesa della cessione inizierà regolarmente il ritiro insieme ai compagni di squadra. L’allenatore leccese e il Ds Manna stanno lavorando soprattutto per il reparto arretrato e l’attacco, senza perdere di vista comunque la zona centrale del campo.

Calciomercato Napoli, ipotesi Emre Can per il centrocampo

Conte infatti ha chiesto un rinforzo anche in mediana e nelle scorse settimane il Napoli aveva sondato Arthur, di ritorno alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina.

L’ingaggio del brasiliano frena però gli azzurri, che stanno cercando di battere altre strade per rinforzare il centrocampo. Dalla Germania spunta così l’ipotesi Emre Can, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. L’ex Juventus non è più indispensabile per la dirigenza giallonera e non è neanche nelle grazie dei tifosi, che avevano sollevato non pochi dubbi per la nomina a capitano del nazionale tedesco nell’ultima stagione. Il Borussia a centrocampo punta sul mercato sul connazionale Gross e anche per questo motivo Emre Can sarebbe finito sul mercato. Tra le squadra interessate al giocatore – scrive in Germania il quotidiano ‘Bild’ – ci sarebbe soprattutto il Napoli, che starebbe preparando un’offensiva per il 30enne centrocampista. I partenopei avevano provato l’assalto a Emre Can già lo scorso gennaio, senza esito però vista la volontà in quel momento del Borussia Dortmund di non privarsi del suo capitano.

Adesso la situazione è cambiata e il nazionale tedesco sembra destinato a cambiare aria per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro: questa la richiesta del Borussia per l’ex giocatore della Juventus, che avrebbe così la possibilità di tornare in Serie A dopo le stagioni dal 2018 al 2020 in maglia bianconera.