Milan, altro affare a rischio: problemi per Fonseca

Il calciomercato del Milan rimane piuttosto complicato: un altro affare per i rossoneri è a rischio, cosa succede

Inizia l’era Fonseca a Milan. Questa mattina, il tecnico portoghese è sbarcato a Malpensa. Lunedì, la sua presentazione ufficiale alla stampa, con il raduno dei rossoneri e l’inizio del ritiro precampionato, per una stagione nella quale il Diavolo ha grandi ambizioni. Per l’ex allenatore della Roma, però, potrebbe essere un inizio più complicato del previsto, vista la situazione nella quale si trova il Milan a livello di mercato.

I rossoneri stanno valutando diverse piste in entrata, consapevoli della necessità di acquisti importanti per rinforzarsi e per fare strada in campionato e in Europa. Ma al momento, le trattative non si sbloccano, anzi. Nulla si muove per Zirzkee, per l’attacco ora si pensa a Morata, come raccontato da Calciomercato.it, mentre è sempre rimasta piuttosto fredda l’ipotesi Lukaku che pare indirizzato al Napoli. Milan che non ha ancora accelerato per Fofana a centrocampo, sul giocatore del Monaco c’è l’insidia dei club di Premier League. A proposito di Inghilterra, per il momento non sono andati a buon fine i primi tentativi per Emerson Royal del Tottenham. Insomma, una situazione di stallo, per i rossoneri, da sbrogliare quanto prima, anche perché ci sono diverse situazioni a incidere.

Milan, frenata tra l’Al Ittihad e Pioli: gli scenari

Nella lunga lista di problemi con cui il mercato del Milan deve confrontarsi in questa fase, anche la situazione legata a Stefano Pioli. Che ha detto addio al Diavolo con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, ma è ancora a busta paga in questo momento.

Non è ancora arrivata la fumata bianca tra il tecnico emiliano e l’Al Ittihad, pista che sembrava sul punto di concretizzarsi. E che l’ambiente Milan attende con una certa ansia, legata al fatto che soltanto con la firma con gli arabi, o con un’altra squadra, la società risparmierebbe sull’ingaggio dell’ex tecnico e potrebbe così avere maggiori risorse da investire nel mercato in entrata. Attualmente, si sta ancora cercando di risolvere vari problemi burocratici, per riuscire a mettere in discesa la strada verso la firma, ma gli scenari sono aperti a qualsiasi soluzione. Il trasferimento di Pioli in Saudi League potrebbe anche saltare del tutto e complicare ulteriormente le scelte di mercato del Milan. Anche perché, come sottolineato da ‘Al-Riyadh’, l’Al Ittihad sarebbe intenzionato ad ascoltare il parere di Benzema sulla scelta del prossimo tecnico, e Pioli non rientrerebbe tra le preferenze dell’attaccante francese, che vedrebbe meglio profili come Galtier, Renard, Sagnol o Laurent Blanc.