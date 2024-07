Milan, ecco Fonseca: inizia l’era del portoghese | VIDEO CM.IT

E’ davvero tutto pronto per l’inizio della stagione. Lunedì il Milan si ritroverà a Milanello: oggi lo sbarco in Italia di Paulo Fonseca con il suo staff

Paulo Fonseca è a Milano. Il nuovo allenatore del Milan, che lo scorso 13 giugno ha firmato un contratto triennale con il club rossonero, è pronto per iniziare la sua avventura in rossonero.

Il portoghese è così sbarcato – come documentano le immagini di Calciomercato.it – a Malpensa Prime, insieme al suo staff, in vista del raduno in programma lunedì prossimo, intorno a mezzogiorno. Giorno 8 luglio, infatti, prenderà il via la stagione del Diavolo: alle 11.00 del mattino, così, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, che per l’occasione interverrà a Casa Milan, risponderà alle domande dei giornalisti. Poi, nel pomeriggio, il primo allenamento della squadra alle ore 17.00.

Sarà un inizio in salita per l’ex Lille, che non potrà cominciare con il nuovo bomber. La ricerca del centravanti sta proseguendo, ma non ha ancora portato i frutti sperati. Come raccontato, Joshua Zirkzee continua ad essere l’obiettivo numero per il ruolo di centravanti, ma stanno salendo le quotazioni di Alvaro Morata. Servirà comunque del tempo per vedere il numero nove a Milanello, visto l’Europeo ancora in corso. Non è escluso, che alla fine, possano essere entrambi a varcare i cancelli del centro sportivo di Carnago.

Milan, primo giorno a Milanello per Fonseca

Nel frattempo a Milanello, Paulo Fonseca dovrà accontentarsi di Lorenzo Colombo, Marco Nasti e Divock Origi, che chiaramente restano in uscita. Il Diavolo sta, infatti, lavorando per riuscire a piazzare gli esuberi, che non sono certo pochi.

Il raduno di Milanello, senza i vari nazionali, però, sarà comunque importante per diversi giocatori, a partire da quel Samu Chukwueze, chiamato a riscattarsi dopo una stagione deludente. Il nigeriano è carico e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Le attenzioni di Paulo Fonseca, poi, saranno rivolte anche ai difensori. Il Milan resta alla ricerca di un centrale mancino e il possibile addio di Malick Thiaw, che piace tanto al Newcastle, può finanziarlo. Sarà il tecnico portoghese, poi, a decidere se al centro servirà anche altro. L’ex Lille potrà disporre fin da subito di tutti, da Fikayo Tomori a Pierre Kalulu, passando per Matteo Gabbia, oltre ai ragazzi del Milan Futuro, che ricordiamo si alleneranno in contemporanea con la prima squadra.