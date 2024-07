Bremer, fissato il prezzo per l’addio: il verdetto è chiaro

Si torna a parlare di Bremer in chiave di mercato: ricostruito il “giallo” sul difensore, fissato comunque il prezzo per l’addio alla Juve

Juventus che sta dando una decisa accelerazione al suo mercato in entrata, con i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio già ufficializzati e Khephren Thuram che pare ormai vicinissimo. Riguardo ai bianconeri, però, si parla anche di uscite pesanti, come quelle di Rabiot e Szczesny che sembrano altrettanto a un passo, ma anche gli ultimi rumours su Chiesa e non solo.

Nelle ultime ore, si è parlato per esempio molto di Bremer e della sua intervista ad ‘As’, in cui da un lato il difensore brasiliano parlava dei suoi propositi per la prossima stagione in bianconero e della volontà di aiutare Thiago Motta a comprendere subito l’ambiente, mentre dall’altro, rispondendo a una domanda sul mercato e sul futuro aveva spiegato che se ne sarebbe parlato dopo la Coppa America. In seguito, alcuni post di Bremer sui social hanno dissipato i dubbi sul fatto che al momento si veda con addosso solamente la maglia della Juventus e che non stia pensando a una partenza.

Bremer, addio alla Juventus solamente per una cifra pazzesca: decisione presa

Il tema, comunque, è diventato caldo nella tifoseria juventina e non solo, aprendo l’interrogativo su quale cifra sarebbe congrua, eventualmente, per un addio di Bremer ai torinesi.

La redazione di Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri utenti, tramite il tradizionale sondaggio a mezzo social, pubblicato sul nostro profilo ‘X’. Ha prevalso nettamente l’opzione tra i 70 e gli 80 milioni, votata dal 54,8% dei partecipanti al sondaggio. Solo il 35,5% si “accontenterebbe” di una cifra leggermente inferiore, tra i 60 e i 70 milioni. Mentre l’ipotesi di uno scambio con Sancho viene avallata soltanto dal 9,7% dei votanti.