Colpo di scena, giallo Bremer: ora non ci sono più dubbi

Mirino puntato su Gleison Bremer, tornato a parlare a margine della Copa America. Piccolo giallo sull’interpretazione delle sue dichiarazioni

La Juventus si conferma attivissima in questa fase di calciomercato, con Giuntoli e soci al lavoro sul potenziamento della rosa a disposizione di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano dovrà essere in grado di aprire un nuovo ciclo vincente dopo qualche anno troppo buio per i bianconeri.

Il progetto sta prendendo forma con i primi volti noti di spessore come Douglas Luiz e Di Gregorio in attesa di altre pedine in movimento tra entrata ed uscita. Appare chiaro però come in questo contesto di rivoluzione la Juventus abbia tutta l’intenzione di ripartire anche dai propri pilastri, quei calciatori inamovibili e pronti anche ad essere determinanti nel nuovo progetto tecnico di Thiago Motta.

Tra questi c’è naturalmente Gleison Bremer, fortissimo centrale brasiliano reduce da ottime stagioni e calciatore attorno a cui fondare l’intera architettura difensiva della Juve. In questo momento il difensore bianconero è impegnato in Copa America col suo Brasile che avrà all’orizzonte una partita complicatissima contro l’Uruguay nei quarti di finale

Una gara su cui lo stesso Bremer è concentratissimo come certificato anche dalle ultime dichiarazioni in cui è apparso desideroso di intraprendere un nuovo cammino juventino al fianco di Thiago Motta, e voglioso prima di ben figurare in Copa America con la Nazionale.

Juventus, piccolo ‘giallo’ su Bremer: mirino sul futuro in bianconero

Attorno alle ultime dichiarazioni di Bremer ad ‘As’ si è creato però un piccolo caso mediatico con alcune parole male interpretate. Tra i passaggi più interessanti emerge quello sulla voglia di proseguire alla Juve: “Stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista per grandi traguardi, ho grandi speranze per la prossima stagione e farò del mio meglio per aiutare Thiago Motta nell’inserimento nel nuovo ambiente”.

Il focus però nelle scorse ore era finito sul passaggio relativo al passaggio sul suo futuro immediato, che naturalmente lo porta all’attuale competizione con la maglia del Brasile. “Al momento sono concentrato sulla Coppa America, lascio questo tema nelle mani dei miei agenti”.

Un piccolo ‘giallo’ immediatamente rientrato grazie ad un paio di cuoricini bianconeri pubblicati in risposta ad un post su X (dell’account RidTheRock) dallo stesso Bremer. Dagli ambienti del calciatore filtra inoltre che nell’intervista ad ‘AS’ ha detto solo che attualmente è concentrato sulla Copa America e non c’era alcuna allusione a nessun possibile interesse al mercato.