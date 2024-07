Juventus, Di Gregorio bianconero: è UFFICIALE, ha firmato

Di Gregorio è il nuovo portiere della Juventus: dopo le visite mediche, il giocatore ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero

Michele Di Gregorio è il nuovo portiere della Juventus. L‘affare con il Monza è stato anticipato mesi fa da Calciomercato.it, ed ora è diventato realtà.

In mattinata il calciatore si è presentato al J-Medical per sostenere le visite mediche con il club bianconero che lo pagherà complessivamente 18 milioni di euro. Quattro e mezzo per il prestito dal Monza, altri 13,5 per l’obbligo di riscatto che si attiverà al verificarsi di determinate (facili) condizioni. Nell’accordo con i brianzoli, inoltre, sono previsti anche altri due milioni di bonus.

Superati i test medici, Di Gregorio ha firmato il contratto con la Juventus: per lui quinquennale da due milioni di euro a stagione. Il 26enne è stato anche annunciato dal club bianconero e rivestirà il ruolo di primo portiere a disposizione di Thiago Motta con Perin come secondo e Szczesny destinato ad andare via.

Juventus, UFFICIALE Di Gregorio: il saluto al Monza

Proprio nel giorno in cui ha messo la firma sul contratto che lo lega alla Juventus, Michele Di Gregorio ha voluto anche mandare un saluto ai suoi ex tifosi del Monza.

🎥 #Juventus – Visite mediche in corso per Michele #DiGregorio: primo abbraccio dei tifosi bianconeri al J-Medical per il portiere proveniente dal #Monza L’ex #Inter firmerà un contratto fino al 2029, ai brianzoli 18 milioni più bonus tra prestito oneroso e obbligo di riscatto… pic.twitter.com/kw3i60vDVJ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 5, 2024

Un post, con video dedicato, in cui il 26enne ha voluto omaggiare la società che ha puntato su di lui e gli ha consentito di approdare in una big: “Oggi che vado via non posso far altro che ringraziarti – scrive Di Gregorio – perché mi hai accolto e amato dal primo momento. Mi hai sostenuto e spinto a fare sempre meglio”.

Il portiere ricorda la storica promozione in Serie A e chiude con i ringraziamenti: “Uno speciale al presidente Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia, al dottor Galliani e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo bellissimo percorso in questi quattro anni. Sarete sempre nel mio cuore”. Ora però è tempo di nuovi progetti: la Juventus è la sua nuova casa.