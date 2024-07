Decisione presa, torna Morata: concorrenza battuta

Fase di stallo in casa Milan per Joshua Zirkzee, motivo per cui ha ripreso quota il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe vivere una terza avventura in Serie A. La situazione

Il valzer degli attaccanti non è ancora partito in Serie A, dove soprattutto il Milan è a caccia da tempo di un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità lasciata da Olivier Giroud. I rossoneri necessitano quindi di un nuovo bomber da regalare a Paulo Fonseca quanto prima per consentirgli di iniziare subito a lavorare con in organico un profilo di spicco.

Per lungo tempo il grande obiettivo offensivo del Milan è stato Joshua Zirkzee, attaccante olandese che ha fatto benissimo con la maglia del Bologna, ma in merito al quale cresce la concorrenza così come gli ostacoli di natura economica. Da tempo ormai l’affare vive una fase di stallo, motivo per cui i rossoneri si guardano inevitabilmente intorno a caccia di un’alternativa di alto livello per Fonseca.

L’affare Zirkzee si è arenato sulle commissioni, con le richieste dell’entourage che per ora si sono rivelate insormontabili. Alla luce di tale situazione il Milan sta guardando anche al profilo di Alvaro Morata, ex Juventus ora all’Atletico Madrid pronto a cambiare eventualmente aria col forte richiamo della Serie A che torna ad aleggiare su di lui che già due volte ha indossato la maglia dei bianconeri.

Calciomercato, Morata di ritorno in Serie A: Milan favorito sulle altre

Si tratterebbe di un affare meno dispendioso e che come appreso dalla nostra redazione trova il pieno consenso di Giorgio Furlani.

Morata ha una clausola che si aggira sui 12/13 milioni, e sarebbe quindi un colpo a costi decisamente più contenuti rispetto a Zirkzee. Chiaro però come bisogna affrontare anche la concorrenza e in questo senso può essere depennata l’Arabia Saudita, come riporta ‘Agipronews’ che vede la Serie A come possibile destinazione. Il centravanti della Spagna per gli esperti di Sisal avrebbe proprio nel Milan la destinazione più probabile con una quota di trasferimento fissata a 2,5, in vantaggio rispetto alla Juventus offerta a quota 3 su Better e Goldbet.

Più indietro l’ipotesi Roma che è a 4,5, mentre è molto più distante il nuovo Napoli di Antonio Conte pagato a 7,5. Il Milan quindi resta la destinazione più probabile anche per i bookies. Nell’ultima annata lo spagnolo ha messo a referto 21 gol complessivi.