Dalla Juventus al giallorosso, svolta a sorpresa per Locatelli

Novità per Manuel Locatelli che potrebbe lasciare la Juventus per i giallorossi: la nuova svolta nel mercato bianconero

Un centrocampo completamente nuovo. Douglas Luiz già ufficializzato, Thuram chiuso, Koopmeiners che presto potrebbe completare il tris d’assi per Thiago Motta. Giuntoli non ha perso tempo ed ha individuato nella mediana il reparto da rinforzare in maniera immediata e importante per rendere la Juventus una squadra da vertice.

Missione quasi compiuta ed allora non resta che andare a vedere cosa serve in altre zone di campo e valutare qualcosa in uscita anche a metà campo. Proprio da questo punto di vista si continua a parlare di una possibile cessione di Manuel Locatelli: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, in realtà, la Juventus sarebbe disposta a cedere il centrocampista soltanto davanti ad una proposta davvero importante. La nostra redazione, inoltre, ha anche verificato che non c’è stato nessun sondaggio per Locatelli da parte del Marsiglia.

In realtà, stando quanto riportato da ‘sporx.com’, ci sarebbe un altro club che avrebbe acceso i riflettori sul centrocampista ex Sassuolo: si tratta del Galatasaray che Locatelli lo ha cercato già la passata estate ed ora potrebbe tornare alla carica.

Juventus, Locatelli piace al Galatasaray: i dettagli

Dopo aver vinto lo scorso campionato turco, il Galatasaray ha intenzione di ben figurare anche in Champions League ed è per questo che la società di Istanbul è a caccia di rinforzi importanti per la propria rosa.

Locatelli, stando alla fonte prima menzionata, potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo giallorosso, anche se convincere il 26enne a lasciare Torino per il campionato turco non sarà molto facile. Così come non sarà facile strappare il sì della Juventus alla cessione di Locatelli. Il prossimo anno, infatti, Thiago Motta è atteso da una stagione ricca di impegni con la rinnovata Champions League che prevede anche due partite in più nella fase a gironi rispetto al passato.

Ecco perché c’è la necessità di avere una rosa larga e ben strutturata, con valide alternative in ogni ruolo. Escluso dai convocati per gli Europei, dove Spalletti non lo ha inserito neanche nella rosa allargata dei pre-convocati, Locatelli aspetta la prossima stagione con l’animo di chi ha fame di riscatto. Il rilancio passa per lo spazio che gli concederà Thiago Motta e la voglia di dimostrare con la maglia della Juventus addosso di poter essere un elemento prezioso anche nel nuovo corso bianconero.