Chiesa con le valigie: erede dalla Serie A per la Juventus

Chiesa non rientra nelle grazie del nuovo tecnico Thiago Motta ed è in uscita dalla Juventus: Giuntoli torna sotto per un vecchio pallino per sostituire il numero 7

La Juventus corre sul mercato e oggi annuncerà Di Gregorio tra i pali, con l’ormai ex portiere del Monza che sosterrà le visite mediche prima della firma con i bianconeri.

In uscita tra i pali resta Szczesny, con Giuntoli che sta cercando una sistemazione per il polacco tra Arabia Saudita e la pista complicata che porterebbe al Monza. In entrata la ‘Vecchia Signora’ viaggia spedita e dopo Douglas Luiz e Thuram è partito l’assalto a Koopmeiners, da tempi non sospetti in cima alla lista dei desideri della dirigenza della Continassa. Giuntoli e Thiago Motta accelerano per il gioiello dell’Atalanta, valutato almeno 60 milioni di euro dal sodalizio orobico. Koopmeiners ha già dato la sua disponibilità ai bianconeri, trovando un’intesa di massima a quasi 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. La Juve spinge e nella trattativa potrebbe finire anche il cartellino del baby Huijsen.

Calciomercato Juventus, pressing Roma su Chiesa: Giuntoli torna sotto per Zaccagni

Attenzione anche alla posizione di Federico Chiesa, con la possibile cessione del nazionale azzurro che porterebbe denaro fresco nelle casse della ‘Vecchia Signora’ per affondare il colpo su Koopmeiners.

Su Chiesa c’è il corteggiamento della Roma dell’estimatore De Rossi e al momento in Italia solo il club giallorosso si è mosso con decisione per il numero 7 della Juventus. Le parti vogliono arrivare presto a una soluzione, con l’ex Fiorentina sacrificabile nel nuovo progetto con Thiago Motta in panchina. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovo contatti con l’agente del giocatore e presto i capitolini potrebbero presentare l’offerta ai bianconeri per il cartellino di Chiesa. La Roma preparerebbe un assegno da 20 milioni di euro più bonus per l’attaccante classe ’97, reduce da un Europeo in chiaroscuro e in scadenza di contratto solamente tra un anno con la Juve. Se Chiesa dovesse salutare Torino, Giuntoli non si farebbe trovare impreparato e preparerebbe l’assalto a Zaccagni come riporta ‘Radio Radio’.

L’esterno della Lazio è un pallino di Giuntoli, che già si era interessato all’ex Verona prima del rinnovo fino al 2029 con la società di Lotito. Prima però serve la cessione di Chiesa, con la Roma che rimane in prima fila per il numero sette bianconero.