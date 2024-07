Atalanta, UFFICIALE Zaniolo: il comunicato con tutti i dettagli

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Atalanta: arriva in prestito con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Atalanta. La trattativa era chiusa da giorni e ieri il 25enne ha sostenuto le visite mediche, preludio all’annuncio ufficiale arrivato quest’oggi.

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo” si legge nel comunicato diramato dalla società orobica.

La trattativa con il Galatasaray è stata raccontata nei minimi dettagli da Calciomercato.it, che ha parlato dell’interesse della Fiorentina, ma anche del vantaggio dei nerazzurri, consapevole che il club turco non aveva intenzione di avallare un altro prestito senza la certezza del riscatto. Così si è arrivati al compromesso con l’acquisto a titolo definitivo di Zaniolo da parte dell’Atalanta legato al verificarsi di determinate condizioni.

Atalanta, preso Zaniolo: i dettagli dell’operazione

Dopo de Ketelaere, quindi, Gasperini avrà il compito di provare a rilanciare un altro calciatore che nelle ultime stagioni non ha avuto un andamento molto elevato. Prima i sei mesi al Galatasaray, quindi l’anno in Premier League, prestito all’Aston Villa in Premier League, ora una nuova avventura.

Zaniolo ha sempre spinto per il ritorno in Italia, rientrare in Serie A era la sua priorità e l’Atalanta gli ha dato questa possibilità. Il calciatore è alle prese con il recupero dopo l’infortunio che gli ha sottratto l’Europeo e si metterà subito a disposizione di Gasperini.