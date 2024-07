Svolta Milan, il primo colpo lo porta… Pioli

Il primo colpo del Milan può portarlo Stefano Pioli, la possibile svolta dopo l’accordo del tecnico con l’Al-Ittihad. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa rossonera

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Joshua Zirkzee ha sempre rappresentato la priorità per l’attacco del Milan. Il club rossonero continua a crederci, nonostante il forte inserimento del Manchester United e l’ostacolo commissioni con l’entourage del calciatore.

Il Diavolo è pronto a pagare la clausola rescissoria e può contare sul sì di Zirkzee, che preferirebbe restare in Italia, a 4,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Dal primo luglio è infatti possibile versare i 40 milioni fissati nelle casse del Bologna. Nel frattempo, però, il Manchester United fa sul serio e sembra intenzionato ad affondare il colpo. A differenza del Milan, le elevate commissioni richieste dall’agente dell’olandese non rappresentano un problema per la dirigenza dei ‘Red Devils’.

In questo contesto un assist decisivo per i rossoneri potrebbe arrivare dall’ex allenatore, Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la firma del tecnico in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad permetterà al Milan di risparmiare i 10 milioni di euro lordi dell’ultimo anno di contratto che spettavano ancora a Pioli. Una cifra importante che potrebbe essere così utilizzata per le commissioni richieste dal procuratore di Zirkzee Kia Joorabchian, circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Pioli può sbloccare Zirkzee: lo scenario

Sono giorni decisivi per il futuro di Zirkzee ed il Milan potrebbe trovare nell’ex Pioli un prezioso alleato contro il Manchester United. Il club inglese vuole chiudere in fretta e Ibra e Furlani, per anticipare i ‘Red Devils’, sono obbligati ad accontentare le richieste dell’entourage del giocatore. Ecco dunque la possibile svolta con i 10 milioni di euro risparmiati dall’ultimo anno di contratto di Pioli. Ma non solo.

Come anticipato su Calciomercato.it, anche Ismael Bennacer potrebbe portare un importante tesoretto nelle casse rossonere. Il suo prezzo è fissato dalla clausola da 50 milioni di euro, ma per qualcosa meno la trattativa potrebbe comunque decollare. Il centrocampista algerino è nel mirino della Saudi Pro League, anche se i tempi potrebbero non essere brevissimi. E per Zirkzee bisogna fare in fretta. La corsa al gioiello olandese, in ogni caso, è ancora aperta.