La scelta è stata fatta, colpo Chiesa: Serie A stravolta

È Federico Chiesa il colpo che può cambiare gli equilibri in Serie A: la scelta è stata fatta ed è ricaduta sull’attaccante della Juventus

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma già si è preso la scena. Nonostante siano in corso Europei e Coppa America, i club italiani sono già a caccia dei rinforzi giusti per la prossima stagione.

Da acquisti e cessioni dipenderà ovviamente la griglia di partenza del prossimo campionato, saranno decisivi per stabilire ambizioni e obiettivi. Nessuno vuole restare indietro, tutti sognano il grande colpo ad effetto, quello capace di stravolgere le gerarchie e riscrivere la classifica della Serie A. L’Inter ha già fatto i primi passi con Taremi e Zielinski, la Juventus ha chiuso per Di Gregorio e Douglas Luiz, il Napoli deve annunciare Rafa Marin, ma molto deve ancora succedere.

Ed allora, in vista dell’apertura ufficiale del mercato, Calciomercato.it ha chiesto i propri utenti su X quale può essere il colpo in grado di cambiare gli equilibri della Serie A: la risposta si è indirizzata su Federico Chiesa.

Calciomercato, Chiesa alla Roma: la Serie A cambia gli equilibri

Il sondaggio di Calciomercato.it offriva diverse opportunità ma la più gettonata è stata quella che vede Federico Chiesa approdare alla Roma. Il 29,6% degli utenti ha dato questa risposta, con l’esterno in uscita dalla Juventus come possibile affare importante per la Serie A.

Come raccontato dalla nostra redazione, Chiesa non ha fretta di rinnovare con i bianconeri e nelle scorse settimane è andato in scena un incontro con la Roma, squadra che vanta il gradimento del calciatore. Il 26enne è attualmente impegnato con la Nazionale agli Europei in Germania ed è probabile che il suo futuro si decida soltanto una volta terminata la spedizione degli azzurri di Spalletti (speriamo il più tardi possibile).

Dietro a Chiesa-Roma, altre due trattative che potrebbero avere un peso importante nella prossima stagione: sia Lukaku-Napoli che Di Lorenzo-Juventus hanno ricevuto il 23,9% di preferenze.

Più indietro, invece, Lukaku-Milan: a votarlo il 22,5% di chi ha espresso la propria preferenza. Certo il belga rappresenta uno dei nomi caldi del mercato di Serie A con il Chelsea che chiede i circa 40 milioni di euro della clausola presente nel contratto dell’attaccante. Trattativa comunque aperta con rossoneri e azzurri, anche se non sarà il belga a spostare gli equilibri nel massimo campionato. È l’eventuale approdo di Chiesa alla Roma che, secondo gli utenti di Calciomercato.it, potrebbe scompaginare le gerarchie al vertice della Serie A.