DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Gudmundsson a Koopmeiners: gli aggiornamenti del 29 giugno

La Serie A 2024/25 è già entrata nel vivo e con essa anche il calciomercato estivo. È ormai completato il puzzle delle venti panchine del nuovo campionato, così le dirigenze si stanno già muovendo per i primi colpi di mercato in entrata.

L’Inter, dopo aver chiuso il colpo Martinez tra i pali (presto le visite mediche e l’ufficialità), punta anche Gudmundsson in casa Genoa per completare l’attacco di Simone Inzaghi. Per l’islandese servono almeno 30 milioni e i nerazzurri devono prima piazzare Correa e Arnautovic in attacco. La Juventus si appresta ad annunciare Douglas Luiz e va a caccia anche di Khephren Thuram per Koopmeiners per il centrocampo dei sogni di Thiago Motta, in attesa della decisione finale di Rabiot. Anche il punta rimane alla finestra per il francese e intanto avanza per il connazionale Fofana: pronta un’offerta da 25 milioni al Monaco. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di sabato 29 giugno, su Calciomercato.it.

LIVE

09:12 Inter, servono le cessioni prima dell'assalto a Gudmundsson L‘Inter, in attesa di annunciare Martinez dal Genoa, sempre in casa ligure segue con molto interesse Gudmundsson. Prima dell’assalto all’attaccante islandese, però, la dirigenza nerazzurra deve piazzare sul mercato Correa e Arnautovic.