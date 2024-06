Conferenza e dimissioni dopo Svizzera-Italia: ecco cosa succede

Da Gravina a Spalletti, le ultime sugli azzurri dopo la figuraccia a Euro 2024: “Ora devo provare a fare scelte diverse”

Qualcuno pagherà il conto per la figuraccia all’Europeo? Queste e le prossime saranno ore di riflessione in casa Italia. A tal proposito, secondo la ‘Rai’ domani alle 12 ci sarà una conferenza stampa.

Chi parlerà? A quanto pare il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Parlerà per dare le dimissioni? Il suo mandato scade nel 2025 ed è da tempo nel mirino di chi vorrebbe un cambio al timone del calcio italiano. Questo pessimo Europeo arriva dopo la mancata qualificazione al Mondiale, quindi non possiamo escludere un suo passo indietro, anche se ci sorprenderebbe. Ma probabilmente sarà la solita conferenza stampa del tutti colpevoli e tutti innocenti, un classico italiano. Almeno in questo, siamo rimasti i migliori al mondo.

Le dimissioni non le darà sicuramente Spalletti, il quale non ha intenzione di rinunciare ad altri due anni di contratto (stipendio di 3 milioni) andandosene dopo un fallimento così totale. Lo ha detto lui nella conferenza post Svizzera: “Non mi dimetto, però mi sento responsabile per quello che è successo. Ho scelto i giocatori e ho provato a cambiare allenamenti e formazione per migliorare l’intensità, tuttavia le risposte non sono state soddisfacenti. Altri allenatori hanno avuto 20-30 partite per prepararsi, mentre io solo dieci, e avevo già la pressione di vincere. Ora devo provare a fare scelte diverse“.