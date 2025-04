Milan, Sarri nuovo allenatore: innesto dalla Francia per convincerlo

Il Milan sta pensando già al futuro ed in tal senso avanza la candidatura di Maurizio Sarri come allenatore. Il primo rinforzo può seriamente arrivare dalla Francia e rappresentare un innesto perfetto per il tecnico toscano.

In casa Milan questo è il tempo di riflessioni in vista del futuro, dal momento che è tanta la carne a cuocere, come si suole dire. La prima cosa da risolvere riguarda il direttore sportivo, ma a quanto pare i discorsi sono al momento fermi. Resistono le candidature sia di D’Amico che di Tare. Quest’ultimo, infatti, sembrava essere in dirittura d’arrivo, ma poi tutto si è fermato. Probabile che si stia aspettando per capire se ci sono i margini per affondare il colpo per il dirigente dell’Atalanta. Senza escludere un outsider per il Milan. Nel frattempo, però, non si può di certo restare con le mani in mano.

Proprio per questo motivo, a quanto pare, sta avanzando in maniera importante nelle preferenze il profilo di Maurizio Sarri. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il profilo del toscano è perfetto, dal momento che ha grande esperienza, ha dimostrato di saper valorizzare i giovani ed ha vinto anche in Europa, quando era alla guida del Chelsea. In tal senso, emerge un nome nuovo che arriva dalla Francia e che può essere perfetto per l’ex Juventus per caratteristiche e modo di giocare.

Milan, occhi in Ligue 1: nel mirino un colpo da 35 milioni

Oltre ovviamente a quanto detto a proposito sia del direttore sportivo che dell’allenatore, per il Milan è fondamentale anche mettere in atto una campagna acquisti capace di rilanciare le ambizioni di questo club. In Italia sicuramente, ma anche a livello europeo. In tal senso, stando a quanto raccontato da Caught Offside, arrivano importanti aggiornamenti. Il Milan, infatti, si sarebbe aggiunto in maniera importante alla corsa per Ryan Cherki, talento purissimo in forza all’Olympique Lione.

Per Maurizio Sarri un profilo del genere sarebbe perfetto, dal momento che è il classico calciatore capace di dare all’attacco la giusta imprevedibilità. Può agire infatti sia da trequartista in un 4-2-3-1 o 4-3-1-2 (modulo storicamente caro al toscano) che da esterno d’attacco. E’ un profilo estremamente completo e che in questa stagione ha raggiunto la giusta maturità. Numeri da capogiro, infatti, quelli di Cherki, che in questa stagione del Lione ha trovato ben 12 gol e 18 assist.

Il Lione fa una valutazione del calciatore pari a circa 35 milioni di euro. Una cifra che è sicuramente considerevole, ma che rispecchia perfettamente il valore del calciatore. Attenzione, però, alla concorrenza di squadre come il Manchester United ed il Tottenham.