“Suicidio economico”: allarme improvviso per la Juve

L’avviso riguarda uno degli accordi più critici per la formazione bianconera che rischia di pesare non poco anche sul mercato

Per cercare di lasciarsi alle spalle un ultimo triennio sotto le aspettative, la Juventus ha deciso di ripartire a mille già dal mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da questa estate ha assunto pieni poteri per quanto riguarda la composizione dell’organico che affronterà la stagione 2024/25. A partire dall’avvicendamento in panchina, con l’addio accompagnato da veleni e polemiche di Massimiliano Allegri, e l’approdo del tanto desiderato Thiago Motta dal Bologna.

Dopo il primo scossone dettato dal cambio di allenatore, il ds si è subito messo al lavoro per consegnare a Thiago Motta una squadra attrezzata per poter competere ad alti livelli in tutte le competizioni. Il centrocampo, a tal proposito, è stato individuato come il primo reparto da rinforzare. Un settore che lo scorso anno ha dovuto sopportare numerosi colpi di scena: dalla squalifica per doping di Paul Pogba, a quella per il caso scommesse di Nicolò Fagioli. Un altro addio da dover rimpiazzare potrebbe inoltre essere quello di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto nonostante l’offerta bianconera per il rinnovo.

Juventus che, a prescindere da quanto avverrà con il francese, di certo non si farà trovare impreparata. L’accordo definitivo con l’Aston Villa per il maxi trasferimento di Douglas Luiz è arrivato ormai da giorni, mentre ora dopo ora comincia pure a scaldarsi il nome di Khephren Thuram, fratello minore dell’interista Marcus. Insomma, un mercato sino a questo momento scoppiettante per i bianconeri in attesa delle tante ufficialità. Chi rischia di diventare invece un problema per il club bianconero, ragionando in ottica futura, è Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, allarme sul contratto di Vlahovic: “E’ un suicidio economico”

Il contratto siglato da Dusan Vlahovic all’approdo alla Juventus, infatti, è stato contraddistinto da una formula particolare. Per ogni stagione, infatti, l’ingaggio dell’attaccante serbo è destinato ad aumentare dai circa 8 milioni iniziali a 12.

Una strategia, questa, che il giornalista Fabio Ravezzani ha condannato a chiare lettere su ‘X’, attaccando con termini molto forti quelli che a suo giudizio erano stati i principali responsabili del maxi affare del gennaio 2022 con la Fiorentina. Questo il suo allarme lanciato alla Juve in vista del futuro: “Tra le follie dell’ultimo Agnelli e Arrivabene l’incredibile contratto a crescere di Vlahovic (da 8 a 12 mln) per cui più si avvicina alla scadenza e più gli conviene non rinnovare e liberarsi a parametro zero. Un suicidio economico per la Juve”.