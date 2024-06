Milan, rilancio per Lukaku: la data decisiva

Il Milan ci riprova per Lukaku: altro tentativo dei rossoneri per l’attaccante belga, ecco le prossime mosse e le tempistiche

Il premio per il giocatore più sfortunato di Euro 2024, fin qui, se lo aggiudica sicuramente Romelu Lukaku, che ha dovuto per tre volte ricacciare in gola l’urlo del gol per successivi annullamenti da parte del Var per fuorigioco millimetrici. Due volte contro la Slovacchia, una volta con la Romania, il centravanti che ha indossato quest’anno la maglia della Roma sembra vivere una vera e propria maledizione con il Belgio. Che proverà a interrompere domani con l’Ucraina, per portare i Diavoli Rossi agli ottavi di finale. E intanto, Lukaku è protagonista anche sul mercato.

Come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Lukaku è stato contattato da Conte per raggiungerlo al Napoli, ma gli azzurri non sono l’unica squadra italiana che sta pensando a lui. Infatti, sulla scena c’è anche il Milan. I rossoneri, come primo obiettivo per l’attacco, continuano ad avere il mirino puntato su Joshua Zirkzee. Non solo: il Diavolo pensa a un trittico olandese con Zirkzee, Depay e Wieffer. Operazione che però non si annuncia facile, soprattutto per quanto riguarda il profilo del bomber del Bologna, per il quale ci sono ancora problemi per sbloccare l’affare, relativamente al famoso discorso delle commissioni da corrispondere al suo entourage. Ecco perché il Milan non smette di considerare anche altre piste come dei ‘piani B’. Tra questi, uno dei nomi più interessanti rimane quello di Lukaku, per il quale ci sono delle novità.

Milan-Lukaku, i rossoneri ci credono: il summit in vista

Per portare Lukaku in rossonero, occorrerebbe trovare un accordo con il Chelsea, dove il belga è tornato al termine del prestito alla Roma. Anche sul fronte londinese, comunque, ci sono delle criticità da risolvere.

I ‘Blues’ hanno una richiesta piuttosto alta per il cartellino del giocatore, cifra non distante da quella che il Milan dovrebbe pagare per la clausola rescissoria di Zirkzee (ovviamente, commissioni escluse). Vista l’età anagrafica del belga, però, per lui il Diavolo vorrebbe un investimento in prestito. Anche da questo punto di vista, però, la parte cash da versare rimarrebbe onerosa, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’. Per capire la fattibilità dell’operazione, in ogni caso, il Milan avrebbe già fissato nei prossimi giorni un summit con l’entourage di Lukaku. Da tale incontro, si capirà molto su quale direzione prenderà l’attacco rossonero.