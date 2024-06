Juventus, Chiesa e altre sei cessioni per esaudire il desiderio di Thiago Motta

Giuntoli lavora su più fronti sul mercato e non si fermerà a Douglas Luiz: la mossa del Dt della Juventus per accontentare Thiago Motta

La Juventus attivissima sul mercato, con Cristiano Giuntoli pronto a piazzare il colpo Douglas Luiz entro questa settimana.

Il centrocampista arriverà dall’Aston Villa nel mega scambio con Iling-Junior e Barranechea, sottoponendosi nei prossimi giorni alle visite mediche direttamente dagli Stati Uniti nel ritiro del Brasile impegnato in Coppa America, prima ovviamente della firma e l’ufficialità sul contratto pluriennale con la ‘Vecchia Signora’. Bloccato da tempo anche Di Gregorio tra i pali, con la dirigenza della Continassa che aspetta l’uscita direzione Arabia Saudita di Szczesny per finalizzare l’ingaggio dal Monza dell’ex portiere dell’Inter. Giuntoli però non si ferma e non vuole farsi trovare impreparato in caso d’addio di Rabiot e del mancato rinnovo del francese, intensificando il pressing per Khephren Thuram.

Calciomercato Juventus, il piano per la conferma di Soulé alla corte di Thiago Motta

Il Football Director bianconero ha incassato il sì del figlio e fratello d’arte e adesso conta di trovare l’intesa con il Nizza sotto i 20 milioni di euro.

Intanto Giuntoli, su spinta anche di Thiago Motta, potrebbe togliere dal mercato Soulé, profilo molto apprezzato dal nuovo tecnico che ha manifestati la volontà di tenerlo alla Continassa. L’argentino si è messo in evidenza al Frosinone nell’ultimo campionato e ha una valutazione di 35-40 milioni. Se la Juve però riuscisse a piazzare altri giocatori sul mercato, sarebbe più facile per Giuntoli confermare Soulè nella rosa di Thiago Motta per la prossima stagione. Oltre a Szczesny, McKennie, Kean, Kostic e Milik, tutti in uscita e non funzionali al progetto dell’ex allenatore del Bologna, la dirigenza bianconera dovrebbe far cassa anche con il sacrificio di Chiesa e Huijsen. Il nazionale azzurro è corteggiato da Roma, Napoli e Bayern Monaco all’estero e senza rinnovo lascerebbe Torino per un assegno vicino ai 30 milioni di euro.

Il baby difensore, invece, costa 30 milioni ma potrebbe anche finire nell’affare per Koopmeiners con l’Atalanta. Sette cessioni in casa Juventus per accontentare Thiago Motta e blindare Soulé sotto la Mole.