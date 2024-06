Processo sportivo e colpo stellare, ultima spiaggia Juve: “Qualcosa di irreparabile”

Le ultime indiscrezioni sul suo futuro stanno alimentando nuovi spifferi di mercato. Juventus direttamente tirata in ballo

Tra i club più attivi in queste calde settimane di calciomercato impossibile non menzionare la Juventus. Cristiano Giuntoli ha definito il primo colpo in entrata con la maxi operazione che porterà Douglas Luiz all’ombra della Mole. Tuttavia, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi e stanno valutando anche le altre opportunità con cui riuscire ad integrare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Oltre ad operare un corposo restyling per la zona nevralgica del campo, però, l’area mercato bianconera ha intenzione di rinforzare anche la corsie esterne. Vanno lette in quest’ottica le voci sempre più insistenti di una partenza di Federico Chiesa che ha detto no all’ipotesi di un rinnovo ponte. In attacco, invece, in caso di partenza di uno tra Milik e Kean (non è esclusa la partenza di entrambi), la pista Morata non è affatto da trascurare. Almeno fino a questo momento non si segnalano trattative concrete, invece, per Jack Grealish. Ad alimentare voci su un possibile accostamento dell’attaccante inglese alla Juventus, però, era stata proprio una storia su Instagram pubblicata da Grealish, protagonista di un allenamento su uno dei campi della Juventus Academy. Tanto è bastato per far letteralmente impazzire il web.

Grealish alla Juventus: “Non risulta nulla”

In realtà non si segnalano contatti tra le parti. Una trattativa tra i due club non è mai partita visto che la Juventus ha altre priorità a cui destinare le risorse del proprio budget. Secondo il giornalista Mediaset Gianni Balzarini, in particolare, la presenza ‘bianconera’ nell’ultimo video social di Grealish sarebbe da derubricare ad un semplice ringraziamento con cui l’attaccante ha risposto pubblicamente alla Juventus Academy.

Di seguito l’intervento di Balzarini: “Evidentemente la Juventus Academy, che ha campi sparsi un po’ in tutto il mondo, gli ha messo questo terreno a disposizione per allenarsi singolarmente. Era un modo probabilmente per ringraziare la Juventus Academy per svolgere la propria sessione di allenamento. Non credo che questo video contenga un messaggio subliminale”.

La chiosa di Balzarini è la seguente: “Un giocatore del Manchester City, a meno che per le note vicende cui andrà incontro il club quando ci sarà il processo e succeda qualcosa di irreparabile di cui lui sia già a conoscenza – mi so divertendo a fantasticare – non credo che se voglia cambiare squadra faccia un video di questo tipo. Semplicemente dice al proprio agente di intavolare una trattativa. Non mi risulta proprio nulla tra Grealish e la Juventus: credo che ci sia un 1% di possibilità”.