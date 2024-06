Grealish e la Juventus, l’ultimo allenamento fa impazzire i social: ecco cosa è successo

L’ultima Instagram Story pubblicata dall’attaccante del Manchester City non è affatto passata inosservata. Juventus ‘tirata’ in ballo

La decisione di Southgate di estrometterlo dalla lista dei convocati per Euro 2024 ha calamitato per diversi giorni l’attenzione mediatica in Inghilterra. Protagonista di una stagione vissuta tra luci ed ombre, Grealish ha comunque trovato il modo di far parlare di sé.

Da pochi minuti l’attaccante del Manchester City ha infatti pubblicato una storia su Instagram nella quale si allena su un campo da calcio. Fino a questo punto niente di eclatante. Il dettaglio che molti tifosi hanno fatto notare, però, riguarda lo scenario nel quale Grealish ha deciso di ‘immortalarsi’. L’attaccante inglese, infatti, ha postato un breve video in cui si allena in uno dei campi della Juventus Academy. Con tanto di tabelloni pubblicitari bianconeri in bella vista, il classe ’95 è parso sorridente e tirato a lucido. Non pochi tifosi, però, hanno fatto notare la particolare location dell’allenamento dell’attaccante inglese. Tanto è bastato, in piena sessione estiva di calciomercato, ad alimentare possibili sogni di calciomercato sui social.

Grealish su un campo della Juventus Academy: la ‘storia’ non lascia spazio ad equivoci

Un’associazione di idee che al momento, però, non trova alcun fondamento. Cristiano Giuntoli è infatti focalizzato su altri obiettivi per rimpolpare l’organico a disposizione di Thiago Motta, con la conclusione della trattativa Douglas Luiz ormai sempre più vicina.

Tuttavia, il fatto che un calciatore della caratura di Grealish si sia fatto ‘pizzicare’ in un campetto griffato Juventus non è affatto passato inosservato, alimentando molti commenti sui social. Didascalia scarna: “20 in punto, 25 gradi”. Due emoji facilmente distinguibili con un pallone in bella vista. E tanti commenti sui social. Anche questo è Jack Grealish.