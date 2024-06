Lasciano l’Inter e la Serie A: Marotta piazza due esuberi

L’Inter lavora anche in uscita: il presidente Marotta e il Ds Ausilio pronti a piazzare due esuberi sul mercato

L’Inter alle prese con le grane Calhanoglu e Frattesi, dichiarati comunque incedibili al momento dal club campione d’Italia nel reparto di centrocampo a disposizione di Inzaghi.

L’agente dell’ex Sassuolo ha chiesto maggiori garanzie di utilizzo dopo una stagione – la prima in nerazzurro – da riserva di lusso dei tre titolarissimi in mediana. Sul regista turco, imprescindibile almeno per Simone Inzaghi, ci sono invece le sirene dalla Bundesliga e in primis dal Bayern Monaco. I bavaresi cercano un metronomo di livello internazionale e gli occhi si sono posati anche sull’alfiere dell’Inter, che ha un contratto in scadenza nel 2027 con l’Inter. Il presidente Marotta e Oaktree prenderebbero in considerazione un eventuale addio dell’ex Milan solo a fronte di un’offerta irrinunciabile e vicina ai 60 milioni di euro. Per il momento, è giusto precisare, il Bayern Monaco non ha affondato il colpo e i giocatori in uscita restano altri in Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Correa e Franco Carboni nel mirino del River Plate

Si deciderà dopo gli Europei il destino di Dumfries, che senza rinnovo del contratto in scadenza tra un anno sarebbe destinato a fare le valigie questa estate.

Certamente chi non fa parte del progetto è Joaquin Correa, mentre rimane in bilico anche il futuro di Arnautovic in attacco. Per il ‘Tucu’ argentino l’Inter sta cercando una sistemazione e bilancio l’ex Marsiglia pesa intorno ai 9 milioni di euro. Il riscatto dai francesi non si è concretizzato e al momento in prima fila sull’attaccante c’è in particolare il River Plate per un possibile ritorno in patria. Gli argentini inoltre guardano in casa nerazzurra per un altro colpo e sempre argentino: nei radar c’è infatti anche Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin, rientrato a Milano dopo l’esperienza in Serie B alla Ternana. Il River ha chiesto il prestito del terzino classe 2003 e spinge così per il doppio colpo insieme a Correa dall’Inter.