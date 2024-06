Inter, nuovo sprint per chiudere Martinez: le ultime | CM.IT

L’Inter ha riattivato i contatti col Genoa per Martinez, il preferito per la porta viste le difficoltà per Bento. Operazione da 15 milioni

In attesa dell’offerta del Bayern per Calhanoglu, l’Inter ha riattivato i contatti col Genoa per chiudere l’operazione Josep Martinez. Un’operazione che aveva subito dei rallentamenti a causa delle resistenze di Oristanio, il quale preferirebbe trasferirsi al Venezia dove avrebbe più spazio.

La mezz’ala non riscattata dal Cagliari è ancora un nome in lizza per entrare nell’affare Martinez, ma come appreso da Calciomercato.it, Ausilio e soci sono al lavoro per arrivare al traguardo anche senza contropartita tecnica.

Al Genoa potrebbero essere versati 15 milioni di euro, riempendo una volta per tutte la casella – rimasta vuota – riservata al sostituto di Yann Sommer. Rimangono opzioni possibili, tuttavia, le ‘carte’ Satriano e Zanotti, senza dimenticare che il Genoa apprezza molto pure Francesco Pio Esposito.

Ventisei anni compiuti lo scorso 27 maggio, Martinez ha superato da settimane Bento nelle gerarchie della dirigenza interista, complici le elevate richieste dell’Athletico Paranaense per l’estremo difensore brasiliano. Bravo coi piedi, lo spagnolo è stato seguito per tutta la stagione e promosso anche da Inzaghi. L’Inter è tornata a spingere e vuole chiudere al più presto.