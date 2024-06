È arrivato l’Ok all’affare: accordo da 35 milioni e cessione Juventus

Giuntoli al lavoro sul mercato per rinforzare la nuova Juventus di Thiago Motta: in attesa di Douglas Luiz, il Dt bianconero si muove anche in uscita

La Juventus è tra le squadre più attive sul mercato e presto ufficializzerà i primi acquisti della sessione estiva dopo l’arrivo di Thiago Motta in panchina.

Il club bianconero ha definito negli ultimi giorni il mega affare con l’Aston Villa per Douglas Luiz: Iling-Junior e Barrenechea (per entrambi la Juve si riserverà una percentuale sulla futura rivendita del 10%) faranno il percorso opposto, oltre a un assegno da circa 25 milioni di euro tra parte cash e bonus destinati ai ‘Villans’. Il centrocampista brasiliano sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche direttamente dal ritiro della sua nazionale negli Stati Uniti, dopo l’esordio nella notte italiana in Coppa America contro il Costarica.

Calciomercato Juventus, Szczesny in Arabia Saudita: via libera per Di Gregorio

Douglas Luiz sarà a tutti gli effetti il primo colpo dell’era Thiago Motta, fortemente voluto per elevare il tasso qualitativo della mediana bianconera.

Dopo il nazionale verdeoro sarà il turno di Michele Di Gregorio, bloccato da diverse settimane da Giuntoli in attesa di liberare tra i pali Szczesny. Il polacco non ha accettato la proposta di rinnovo per spalmare l’oneroso ingaggio da 13 milioni lordi a stagione e farà le valigie salutando Torino dopo sette anni. Il 34enne portiere è diretto verso l’Arabia Saudita, convinto a intraprendere la nuova avventura dall’ex compagno Cristiano Ronaldo: Szczesny ha detto sì alla proposta biennale da 35 milioni di euro dell’Al-Nassr e adesso aspetta che i sauditi e la Juve trovino l’intesa definitiva sull’indennizzo (intorno ai 5 milioni) che finirà nelle casse dei bianconeri.

Con la cessione del polacco via libera così per l’arrivo dal Monza di Di Gregorio per un’operazione in prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro a inizio 2025. Per il portiere italiano cresciuto nel vivaio dell’Inter è pronto invece un contratto quinquennale da 2 milioni all’anno.