Juve, addio con la clausola: affare da 75 milioni

Il club è stato chiaro e lascerà andare il forte attaccante solamente dietro il pagamento totale della clausola rescissoria

Sono i giorni soprattutto della Juventus sul mercato. Il club bianconero nell’ultima settimana è stato sicuramente tra i più attivi nel campionato italiano e si è portato avanti su più fronti. Il primo, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, riguarda Douglas Luiz in arrivo dall’Aston Villa. Un’operazione che la dirigenza è riuscita a sbloccare dopo una prima frenata grazie all’inserimento di Barrenechea nella trattativa al posto di McKennie.

Il centrocampista statunitense, sul più bello, per poco non rischiava di far saltare l’operazione a causa delle elevate pretese economiche. In attesa di Douglas Luiz e di novità per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni di Adrien Rabiot, un altro obiettivo molto forte della Juventus a centrocampo è Khephren Thuram del Nizza. Fratello minore di Marcus, il francese può arrivare a condizioni anche agevolate per i bianconeri per via della scadenza del contratto tra una sola stagione.

Senza dimenticare un altro profilo che piace da matti sia a Cristiano Giuntoli che a Thiago Motta come Teun Koopmeiners, dalla Spagna nel frattempo giungono voci su un obiettivo per l’attacco che potrebbe scaldarsi. Il nome accostato ai bianconeri è quello di Mikel Oyarzabal, centravanti molto forte della Real Sociedad. Classe 1997, lo spagnolo è attualmente impegnato con la Nazionale di Luis de la Fuente agli Europei di Germania 2024. Un nome suggestivo che potrebbe aggiungere tanta fantasia in un reparto che non ha particolarmente brillato la scorsa annata.

Calciomercato Juventus, chiesti 75 milioni per la clausola di Oyarzabal

Come riportato da ‘El Nacional’, sono però due gli ostacoli che rischiano di poter mettere i bastoni tra le ruote della Juventus nel tentativo di trattare l’acquisto di Mikel Oyarzabal.

Il primo riguarda la posizione della Real Sociedad che non ha alcuna intenzione di vendere il proprio leader offensivo. L’unico modo per superare il muro degli spagnoli, dunque, è tramite il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita sul suo contratto. Il secondo problema fa riferimento invece alla volontà dello stesso Oyarzabal che non sembra voler spingere per lasciare la formazione basca a cui è molto legato.