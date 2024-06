Salta Federico Chiesa: “Non lo vuole, problemi comportamentali”

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa, salta clamorosamente la trattativa per il giocatore della Juventus: ecco il motivo

Anche Federico Chiesa è stato coinvolto nella brutta serata, ieri, della Nazionale azzurra, non riuscendo a incidere nella partita persa contro la Spagna. Da lui, comunque, passa una buona parte delle ambizioni della squadra del Ct Spalletti per avanzare a Euro 2024. Giocatore concentrato sul prossimo impegno con la Croazia e sul prosieguo dell’avventura continentale, ma sullo sfondo il suo futuro resta un tema caldo.

Il classe 1997, come noto, tra un anno andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Il rinnovo complicato e per lui potrebbe dunque esserci una nuova squadra nella prossima stagione. Ma la situazione complessiva per Chiesa non sarebbe per nulla rosea, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto a ‘Tv Play’: “La Juventus sta acquisendo consapevolezza che Chiesa non rientra più nei programmi, tutto questo per ragioni tecniche, tattiche e contrattuali. E’ stato chiesto all’agente Ramadani di trovargli una squadra, ma ad oggi, non ne ha una. La Roma non ha la forza economica per fare una operazione del genere. Per il Napoli, invece, l’ipotesi non è particolarmente vera. Manna non ha grande considerazione del giocatore per motivi comportamentali e sconsiglia il suo acquisto, tra le cose di cui lo accusa quello di scaricare sempre le sue colpe sugli altri”.

Come raccontato nel corso delle settimane su Calciomercato.it, c’è sempre stata distanza tra la Juventus e Chiesa per il rinnovo, che non è una sua priorità per il giocatore. Il giocatore attende, non ha fretta e intanto la Roma è da tempo alla finestra. Alcuni giorni fa, l’incontro tra i giallorossi e l’agente Ramadani, con la volontà di procedere sulla strada di una trattativa che andrà condotta in porto con calma.