Conte si è già stancato: Juve avvisata

Intreccio di mercato tra la Juventus e il Napoli, il malumore di Conte che invia un segnale preciso anche ai bianconeri

Manca ancora molto all’inizio della stagione, con i ritiri precampionato lontani qualche settimana, ma la sfida a distanza tra Antonio Conte e la Juventus è già cominciata. Il tecnico pugliese si confronta con il suo passato, determinato a rilanciare il Napoli dopo l’annata durissima vissuta, ma si tratta di un compito che non sarà per nulla facile, anzi.

Napoli che si sta avvicinando al colpo Marin, come raccontato qui su Calciomercato.it, ma nel frattempo ha diverse situazioni delicate da risolvere. Tra cui quelle di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, i cui agenti si sono esposti sulla volontà di lasciare il club partenopeo.

L’incontro tra Conte, Manna e Giuffredi non ha dato esiti positivi, alcuni giorni fa, ma l’idea di Conte non è cambiata. Come confermato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il tecnico reputa il capitano incedibile, una colonna su cui fondare il suo Napoli. Stesso discorso vale per Kvaratskhelia. Quello dell’allenatore pugliese è un vero e proprio diktat: i due giocatori non sono sul mercato, Conte chiede che la società e i procuratori trovino una quadra al più presto. Non ci sono alternative, il giocatore della Nazionale e il georgiano sono ritenuti indispensabili dall’ex Ct.