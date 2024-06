UFFICIALE: risoluzione consensuale del contratto. Firma gratis con la Juventus

Nuovo arrivo alla Juventus, Giuntoli lo aspettava da tempo: dopo la rescissione inizierà l’avventura nel club bianconero

Cristiano Giuntoli al lavoro sul mercato per la nuova Juventus, che la scorsa settimana ha ufficializzato in panchina l’arrivo di Thiago Motta.

Il responsabile dell’area tecnica e l’allenatore italo-brasiliano sono in continuo contatto sulle strategie di mercato, con i bianconeri che hanno bloccato Di Gregorio in porta in attesa dell’uscita di Szczesny e sono alle battute finali nel mega cambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz, dove manca l’ultimo via libera di McKennie che farà il percorso inverso insieme a Iling-Junior. Sul tavolo anche i delicati rinnovi di Rabiot e Chiesa, mentre Giuntoli sta per completare inoltre il mosaico dei suoi ‘fedelissimi’ all’interno della dirigenza della Continassa.

Juventus, Stefanelli lascia il Pisa: raggiunge Giuntoli in bianconero

Dopo il braccio destro Pompilio, ufficializzato nei giorni scorsi, la Juve e Giuntoli sono pronti infatti ad accogliere anche Stefano Stefanelli nell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’.

Stefanelli ha lasciato ieri il Pisa come ufficializzato dalla stessa società toscana: “La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 – si legge nel comunicato – La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera”.

Notizia che era nell’aria, con Stefanelli che lascia quindi dopo una sola stagione il Pisa per raggiungere a Torino Giuntoli, con il quale aveva lavorato al Carpi e al Napoli. Nei prossimi giorni è attesa anche l’ufficialità da parte della Juventus: Stefanelli nello specifico si occuperà dell’area scouting.