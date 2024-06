Thiago Motta li aspetta: summit e accordo, vogliono solo la Juve

Non solo Di Gregorio e Douglas Luiz per la Juventus: Giuntoli al lavoro rinforzare la rosa bianconera e accontentare il nuovo tecnico Thiago Motta

La Juventus attivissima sul mercato, alla ricerca dei tasselli giusti per rinforzare adeguatamente la rosa del nuovo tecnico Thiago Motta e tornare a lottare per il vertice in campionato.

Il Dt Giuntoli si muove su più fronti e ha chiuso già da alcune settimane l’arrivo tra i pali di Di Gregorio, che sarà ufficializzato dopo la cessione in Arabia Saudita di Szczesny. Allo stadio finale anche la mega trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz, espressamente richiesto da Thiago Motta. Per chiudere l’affare tocca però incassare l’ultimo via libera di McKennie sull’accordo economico con gli inglesi. In mediana tiene banco inoltre anche il rinnovo di Adrien Rabiot, con la dirigenza bianconera in attesa della risposta definitiva dal francese sul biennale (con opzione) da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, colpo doppio per Thiago Motta: Koopmeiners più Di Lorenzo

Sempre a centrocampo continuano le grandi manovre della Juventus, dove spicca quel Koopmeiners da tempi non sospetti in cima ai desideri di Giuntoli.

Il responsabile del mercato bianconero ha trovato una bozza d’intesa con l’entourage dell’olandese: contratto quinquennale da quasi 5 milioni netti all’anno. Manca evidentemente il semaforo verde da parte dell’Atalanta, che non scende sotto i 60 milioni di euro sul prezzo del suo gioiello. La Juve punta ad abbassare la parte cash con l’inserimento di una contropartita e alla ‘Dea’ stuzzica in particolare il baby Huijsen (valutato 25-30 milioni). Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le due società per cercare di trovare una quadra, con Koopmeiners che ha dato la priorità alla ‘Vecchia Signora’ e restare così in Italia.

Oltre a Koopmeiners un altro obiettivo caldo, stavolta per la difesa, è Giovanni Di Lorenzo che ha chiesto la cessione al Napoli. Il nazionale italiano vuole sposare il progetto della ‘Vecchia Signora’ e ribadirà al patron De Laurentiis la volontà di essere ceduto per sbarcare sotto la Mole del mentore Giuntoli.