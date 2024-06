Milan, scelta fatta: ecco il difensore, ma è pronto un altro addio | CM.IT

Il punto sul reparto arretrato del Milan. Il club rossonero può salutare un altro calciatore, ma la scelta per il colpo al centro è fatta

Le attenzioni di tutti i tifosi del Milan in questi giorni sono puntate sul colpo in attacco. La trattativa legata a Joshua Zirkzee continua a tenere in apprensione il popolo rossonero, che deve fare i conti con le notizie provenienti dall’Inghilterra, con il Manchester United pronto a far saltare il banco.

La dirigenza rossonera, però, crede ancora di riuscire a portare a San Siro l’olandese. Nel frattempo, chiaramente, Moncada, Furlani e Ibrahimovic stanno lavorando ad altri affari. Diversamente dalla scorsa estate, il Milan non stravolgerà la rosa, ma metterà a disposizione di Fonseca un nuovo attaccante, chiaramente, ma anche un mediano e due difensori, un terzino destro e un centrale.

Si parla poco del calciatore che andrà a completare il reparto con Tomori, Thiaw, Kalulu e Gabbia, ma le idee del Diavolo sono chiare. La dirigenza, infatti, vuole mettere le mani su un centrale mancino. Non è un caso che l’obiettivo di gennaio fosse Alessandro Buongiorno, oggi sicuramente più vicino al Napoli. Il Milan, così, sta seguendo altri profili, decisamente più economici.

La pista più calda, al momento, come può confermare Calciomercato.it, è quella che porta al mancino dell’Union Berlin, Diogo Leite. Il portoghese ha il sì di Paulo Fonseca, ma attenzione ad altre idee come quella di Kiwior, che conosce bene la Serie A e che non è mai sparito dai radar del Milan. Serve, però, che l’Arsenal dia il via libera alla cessione. Si sta allontanando definitivamente, invece, Brassier, sempre più vicino al Marsiglia.

Milan, il punto sul futuro di Simic: addio possibile

Mentre si lavora all’acquisto di un nuovo difensore, in casa Milan si deve fare i conti con un possibile addio, quello di Jan-Carlo Simic. E’ un’ipotesi che non si può escludere visto il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025.

Le parti stanno trattando, ma al momento non è stato raggiunto un accordo e se non dovesse succedere, il Milan sarebbe pronto ad ascoltare le offerte che giungeranno. Le squadre che hanno chiesto informazioni per Simic, d’altronde, non mancano. Lo Stoccarda è interessato, ma attenzione al Feyenoord, con il quale i rossoneri stanno parlando di Wieffer.