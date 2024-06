Milan, tre colpi Europei ‘grazie’ a Theo Hernandez: che sgarbo alla Juve

Milan, le parole di Theo Hernandez fanno paura: una sua cessione può finanziare un super mercato

Le parole di Theo Hernandez pronunciate in conferenza stampa hanno scosso e non poco l’ambiente di casa Milan. Le dichiarazioni pronunciate dal terzino non danno certezza sul futuro.

Il Milan vuole trattenere il giocatore, si dice fiducioso sulle volontà di Theo e presto si dovrà quindi parlare di rinnovo. Sulle tracce del giocatore transalpino ci sono Bayern Monaco e Real Madrid, ma se il giocatore volesse lasciare l’Italia, il club rossonero non lascerà partire il suo difensore per cifre modiche. Se proprio Theo dovesse finire sul mercato, l’obiettivo sarebbe quello di cederlo per una cifra vicina o superiore ai 100 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Milan di avere un ulteriore budget importante a sua disposizione. I conti del club rossonero sono economicamente in regola e la cessione di De Ketelaere ha fruttato un importante tesoretto da 24 milioni di euro. Una cifra che potrà servire per il mercato, dove il Milan ha intenzione di agire su più fronti.

Milan, 100 milioni dall’addio di Theo: tris di colpi

Serve chiaramente un centravanti e il nome di Zirkzee resta in pole position, nonostante le richieste di Kia Joorabchian. L’olandese sarà osservato speciale anche da uno scout rossonero nella gara odierna tra Polonia e Olanda.

Se dovesse scendere in campo, il centravanti del Bologna sarà ulteriormente visionato con attenzione, ma non sarà l’unico profilo sotto osservazione. In casa rossonera piace tanto Jakub Kiwior, ex Spezia oggi all’Arsenal. La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Kiwior è in grado di giocare sia come terzino sinistro che come centrale e potrebbe essere acquistato indipendentemente dalla partenza di Theo Hernandez. Come riferisce ‘Tuttosport’, però, il polacco piace anche alla Juventus e quindi rischia di prospettarsi un nuovo derby di mercato tra rossoneri e bianconeri. Se però i rossoneri dovessero cedere Theo, avrebbero un importante vantaggio dal punto di vista del budget oltre che la necessità di acquistare un terzino sinistro. Insieme a Kiwior e Zirkzee c’è però un altro giocatore che gli scout rossoneri monitorerebbero con attenzione oggi. Si tratta di Lutsharel Geertruida, difensore olandese, capitano del Feyenoord, in grado di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro. Il Milan cerca anche un esterno difensivo destro e la duttilità del classe 2000, oltre al contratto in scadenza nel 2025 sono fattori da considerare. Il Milan inoltre sta tenendo aperto i contatti con Rotterdam anche per Mats Wieffer, centrocampista che non sarà dell’Europeo a causa di un infortunio. Il mediano piace tantissimo alla società meneghina, che in casa Feyenoord segue anche Santiago Gimenez, centravanti messicano che ha una valutazione vicina ai 50 milioni di euro.