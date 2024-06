Juventus, la storia si ripete: torna l’incubo’ delle plusvalenze

C’è un’operazione di mercato che fa discutere: la Juventus torna nel mirino, la nuova accusa sulle plusvalenze

La Juventus nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo in panchina di Thiago Motta, bloccato nei mesi scorsi da Giuntoli e che ha firmato il contratto pluriennale con i bianconeri nella giornata di martedì.

Adesso manca solo l’annuncio per il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’, che ieri nel summit con Giuntoli ha parlato anche di mercato e degli obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza della Continassa ha già bloccato Di Gregorio e aspetta tra i pali l’uscita di Szczesny, mentre il primo regalo a centrocampo potrebbe essere Douglas Luiz per l’ormai ex tecnico del Bologna. Giuntoli ha accelerato nelle ultime ore per il nazionale brasiliano e nel mega scambio finirebbero McKennie e Iling-Junior (oltre a una parte cash intorno ai 20 milioni di euro) all’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, si accende la polemica sullo scambio per Douglas Luiz

Douglas Luiz viaggia quindi spedito verso Torino, anche se fa discutere l’operazione imbastita con l’Aston Villa per il 26enne centrocampista verdeoro.

Visnadi ad esempio si sofferma sulle valutazioni delle contropartite in casa bianconera: “La Juventus in questo affare inserisce McKennie valutato 20 milioni a un anno dalla scadenza del contratto, stesso discorso per Iling in scadenza 2025 – Mi sembra una di quelle operazioni che ricordano molto quelle per cui la Juve è finita nel mirino delle autorità… Non ci si stacca mai da queste plusvalenze“, chiosa il giornalista sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

A Visnadi replica il collega Agresti: “Non è una valutazione folle quella di McKennie, anche se può apparire eccessiva. L’Aston Villa deve far entrare molti soldi dalla cessione di Douglas Luiz, quindi più valuti McKennie e Iling-Junior, più soldi entrano. Non è proprio come lo scambio Pjanic-Arthur perché lì era veramente una valutazione senza senso, mentre McKennie ha comunque un valore essendo anche un nazionale statunitense e un giocatore che ha mercato”.