DIRETTA Thiago Motta Day: attesa per l’ufficialità

E’ la giornata di Thiago Motta alla Juventus. C’è attesa per l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero, che darà vita ad una nuova era

E’ ormai solo questione di ore per l’annuncio ufficiale di Thiago Motta alla Juventus. Il club bianconero ha deciso da tempo di puntare sul tecnico italo-brasiliano per il dopo Massimiliano Allegri.

Già in giornata così arriverà il comunicato, con il quale avrà inizio, a tutti gli effetti, una nuova era per la Juventus. Per molti, questo, rappresenta davvero l’anno zero dei bianconeri, con Cristiano Giuntoli, finalmente libero di poter far mercato e di rafforzare una squadra che ha bisogno di diversi innesti di valore per tornare a competere veramente con l’Inter. L’ex Napoli ha già iniziato a muoversi in sinergia con Motta per costruire un undici vincente. Così il primo colpo è già in canna, con Douglas Luiz sempre più vicino. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it.

LIVE