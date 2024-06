La Juventus è stata già avvisata: l’affare si chiude a 47 milioni

Per chiudere l’affare servono 47 milioni di euro, la Juventus è già stata avvisata: quali sono i piani di Giuntoli

Mercato in fermento per la Juventus. A giorni arriverà l’annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore, intanto Giuntoli non ha certo tempo libero tra rinnovi da perfezionare e nuovi acquisti da realizzare.

Il primo caso è quello legato, ad esempio, ad Adrien Rabiot che deve dare una risposta alla proposta dei bianconeri, come raccontato da Calciomercato.it. Altro capitolo è quello legato a Federico Chiesa sul quale si registra l’interesse di Roma e Napoli. Proprio nel reparto offensivo interverrà anche in attacco la Juventus e tra i nomi spesso accostati alla società piemontese c’è anche Jadon Sancho.

L’attaccante inglese è tornato al Manchester United dopo il positivo prestito al Borussia Dortmund. Un rendimento importante con tre gol in ventiquattro presenze e altrettanti assist. Il rientro in Premier League non dovrebbe essere permanente visto che i Red Devils non paiono voler puntare su di lui.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Sancho

Difficile però anche la conferma al Borussia Dortmund: i tedeschi, infatti, non hanno intenzione di soddisfare le elevate richieste del Manchester United, né possono accontentare il calciatore dal punto di vista dell’ingaggio.

Nel primo caso, come riferisce ‘Sky Sports’, la cifra necessaria per acquistare Sancho a titolo definitivo è di 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Una somma elevata anche per la Juventus che è sempre attenta sugli sviluppi della situazione che riguarda il 24enne attaccante britannico.

Il suo futuro dipenderà anche dalle decisioni che lo United prenderà per la panchina: la posizione di ten Hag è in bilico e la dirigenza sta lavorando al possibile approdo di Tuchel. Sarà poi il tecnico a decidere se cambiare posizione su Sancho e riaccoglierlo all’Old Trafford o proseguire con la cessione.