Theo Hernandez via dal Milan: nuova maxi offerta

Sarà un’estate piena di colpi di scena per il Milan, si parte dal nuovo allenatore a cessioni eccellenti: nuova maxi offerta per Theo Hernandez

Se nella passata estate il Milan ha rubato l’occhio per i numerosi acquisti, quest’anno non sarà da meno. Innanzitutto, il cambio in panchina con Fonseca pronto a diventare il nuovo allenatore porterà delle grandi novità. E attenzione anche al mercato in uscita.

Infatti, il club rossonero oltre a dare l’addio a Kjaer e Giroud, potrebbe lasciar partire uno dei suoi pezzi pregiati. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Maignan, con il quale la dirigenza sta cercando di trovare una quadra per il rinnovo del contratto e blindarlo per altre stagioni. Ma attenzione anche a cosa succederà in quest’estate bollente, con gli Europei di mezzo, a Leao e Theo Hernandez. Specialmente quest’ultimo.

PSG su Theo Hernandez: pronti 60 milioni

Il terzino sinistro del Milan sarà impegnato con la Francia a EURO 2024 ma sarà anche uno dei pezzi pregiati del Milan oggetto dei desideri delle big europee. In particolare, sulle orme di Theo Hernandez c’è il Paris Saint-Germain, che vorrebbe rimettere assieme la coppia dei due fratelli in rosa.

Lucas Hernandez lasciò il Bayern Monaco proprio nella passata stagione per indossare la maglia della società parigina. I due si potrebbero ritrovare a distanza di anni, dalle giovanili dell’Atletico Madrid, a giocare nuovamente insieme per la stessa squadra.

Il PSG sarebbe disposto a pagare circa 60 milioni per acquistare il cartellino di Theo Hernandez. Una cifra importantissima e il Milan chiaramente, qualora dovesse presentarsi davvero quest’eventualità, ci penserà su. Cardinale e il suo staff valuta il giocatore almeno 80 milioni, ma una prima valutazione su un’offerta di questo tipo andrà fatta ugualmente. Terzini come il classe ’97 se ne vedono pochi in giro, ma con 60 milioni e più si potrebbe puntare su altri giovani di prospettiva o profili che andrebbero adeguatamente a sostituire il difensore francese.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera sta cercando anche di blindare il suo gioiello, provando ad adeguare il suo contratto ed allungarlo fino al 2029. Una sorta di resistenza alle voci che arrivano dall’estero, specialmente quelle parigine. Riuscirà il Milan a prevalere sul PSG di Luis Enrique? La richiesta del giocatore per firmare su un nuovo contratto è decisamente elevata, quasi il doppio di quella attuale, come riporta il Giornale. L’offerta dei rossoneri, invece, è leggermente inferiore. Si continuerà a trattare.