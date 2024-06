Via dalla Turchia, sorpresa Icardi: torna a Milano

Mauro Icardi cerca una nuova squadra lontano dalla Turchia, può riaprirsi la pista che porta in Serie A: ritorno a Milano

Riecco Mauro Icardi. Protagonista della vittoria del campionato del Galatasaray con venticinque gol in trentadue presenze, l’attaccante argentino è pronto a tornare in Serie A.

Via dalla Turchia, sembrerebbe questa la scelta del calciatore che ambisce a tornare in un campionato di primissimo livello. La pista italiana potrebbe quindi riaccendersi nelle prossime settimane, considerato che nel nostro campionato ci sono diverse big alla ricerca di un bomber. Dal Napoli alla Roma, passando per il Milan che ha bisogno di almeno un numero 9 per sostituire Giroud.

La prima scelta dei rossoneri è Joshua Zirkzee, per il quale c’è una clausola da quaranta milioni di euro. Come raccontato da Calciomercato.it, la clausola non rappresenta un ostacolo per il club lombardo che lavora con l’entourage del calciatore per trovare l’accordo totale e sta provando ad accelerare per arrivare alla fumata bianca anche se la trattativa non è certo semplice. Così non vanno escluse anche piste alternative, come quelle che portano a Santiago Gimenez, Guirassy o Dovbyk, ma ora torna di moda anche Mauro Icardi.

Calciomercato Milan, riecco Icardi: può essere la volta buona

La voglia di Mauro Icardi di tornare in Italia potrebbe sposarsi alla perfezione con quella del Milan di trovare un numero 9 che dia garanzie di gol per la prossima stagione.

Stando a quanto riferito da Marco Varini su X è da tenere in considerazione l’idea di un approdo in rossonero dell’ex Inter. Il giornalista scrive, infatti, postando la foto di Icardi in maglia Milan: “Attenzione ad una pista che potrebbe clamorosamente aprirsi. Questa potrebbe essere la volta buona per un trasferimento rimandato tante, troppe volte. Il giocatore vuole andare via dalla Turchia e tornerebbe al volo in Italia”.

Certo il nome di Icardi appare lontano dal nuovo corso Milan che punta su calciatore giovani, come appunto è Zirkzee. Resta da vedere se la pista che porta all’argentino si riscalderà nelle prossime settimane.