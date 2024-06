I debiti non li fermano: 35 milioni e addio Milan

Addio Milan, nonostante i debiti il club è pronto a lanciare l’affondo decisivo: pronti 35 milioni

In attesa dell’ufficialità di Paulo Fonseca, il Milan continua a sondare il terreno per (almeno) un nuovo attaccante. Con l’addio di Olivier Giroud, il club rossonero deve necessariamente acquistare un centravanti da regalare al tecnico portoghese.

Il nome più caldo in casa Milan è quello di Joshua Zirkzee. I rossoneri stanno pensando di pagare la clausola da 40 milioni di euro, ma c’è da risolvere il nodo commissioni con l’agente Kia Joorabchian. L’olandese resta comunque il primo nome della lista della dirigenza milanista. Certo, l’Arsenal fa paura, ma il ragazzo sarebbe ben felice di restare in Italia e in passato ha già espresso parole d’amore per lo stadio di San Siro e per il suo vecchio idolo Zlatan Ibrahimovic. Come detto però, Zirkzee potrebbe non essere l’unico rinforzo per l’attacco del Milan. In attesa di capire quello che sarà il futuro di Luka Jovic, impegnato con la sua nazionale all’Europeo, il club rossonero sta ragionando anche sul nome di Armando Broja.

Milan, Broja si allontana: l’Everton pronto all’affondo decisivo

Mentre l’idea del Milan potrebbe essere quella di prelevare Broja in prestito o al massimo per 20 milioni di euro, diverso però sembra il piano dell’Everton.

Il club di Liverpool infatti è pronto a lanciare l’assalto. Lo rivela il giornalista Ben Jacobs. Il classe 2001, sotto contratto con i ‘Blues’ fino al 2028, ha collezionato in stagione solo 776 minuti, siglando appena due reti, una sola in Premier League, segnata tra l’altro al Fulham, club dove Broja si è trasferito in prestito a gennaio, ma con cui ha collezionato solo 8 presenze per una manciata di minuti inferiore ai 90. Il Chelsea vorrebbe evitare di cederlo in prestito, anche per la necessità di dover fare cessioni prima del 30 giugno a causa del fair play finanziario. Una condizione in cui si trova anche l’Everton, ma nonostante questo, sottolinea Jacobs, i ‘Toffees’ sono pronti all’assalto decisivo. I due club sono in contatto giornaliero, sottolinea il giornalista inglese e si sta discutendo sul prezzo. Volontà dei londinesi sarebbe quella di ricavare dalla cessione del nazionale albanese (nato in Inghilterra), una cifra vicina ai 35 milioni di euro, decisamente più alta di quella che sarebbe disposto a spendere il Milan.