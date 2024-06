Milan, arriva in coppia con Zirkzee: ritorno di fiamma

Il Milan spinge per arrivare a Joshua Zirkzee e ha già le idee chiare sull’attaccante che dovrà affiancare l’olandese

Milan avanti tutta per Zirkzee. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i rossoneri vogliono pagare la clausola dell’attaccante olandese e affidare a lui la maglia numero 9. Il club sta lavorando per mettere a punto tutti i dettagli di un grande colpo, ma non è finita qui.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se effettivamente il giocatore compirà il tragitto lungo la via Emilia fino in Lombardia. Il Milan però pensa anche a un altro attaccante da affiancargli. E secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la scelta sarebbe ricaduta su Armando Broja, del Chelsea, vecchio pallino milanista. I ‘Blues’ continuano a sparare alto, ma negli ultimi due anni l’attaccante albanese ha giocato poco e il club londinese è comunque obbligato a vendere per fare cassa, l’affare si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro.