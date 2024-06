‘Sgarbo’ alla Juventus: scelta clamorosa per il Napoli di Conte

Non solo Chiesa per Conte, che riparte dal Napoli di De Laurentiis dopo un anno da disoccupato. Ecco i dettagli

Buongiorno e Lukaku non sono gli unici, per il Napoli di Antonio Conte si fa anche il nome di Federico Chiesa. La Juventus è pronta a lasciarlo partire vista la distanza fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, tuttavia al momento gli azzurri sono lontani. Più concreta invece la pista Roma, con l’agente del bianconero, Fali Ramadani, che incontrerà i giallorossi nella prossima settimana.

Tornando al Napoli, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower X quale sarebbe – al di là di Chiesa – l’altro grande ‘sgarbo’ di mercato che Conte potrebbe fare all’ex (amata) Juve. Il sondaggio è stato stravinto da uno dei più grandi talenti che ha in dote il club di Exor, uno di quelli che però Giuntoli è pronto a ‘sacrificare’ per fare cassa e finanziare così la campagna acquisti.

Stiamo parlando di Matias Soule, reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone. Di 11 gol e 3 assist il bottino finale del fantasista argentino, inutile però ai fini della salvezza della squadra ciociara, retrocessa in Serie B negli ultimi secondi di campionato. Soule ha ancora più mercato rispetto ad alcuni mesi fa, con la sua valutazione che tocca almeno quota 30 milioni di euro.

Stimato molto da Manna, ex dirigente bianconero e ora, per l’appunto, Ds del Napoli, il classe 2003 è stato nettamente il più votato del sondaggio X di CM.IT. Nettamente a dir poco, dato che ha preso l’83,1% di voti. Percentuali bulgare, strabattutti gli altri tre concorrenti: Miretti (9,1%), Iling-junior (6,5%) e Barrenechea (il restante 1,3%).