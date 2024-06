Niente colpo a zero, Ancelotti rovina i piani di Marotta

Carlo Ancelotti rovina i piani dell’Inter: il tecnico neo campione d’Europa blocca l’affare imminente

Un possibile affare rischia di sfumare dell’Inter: ‘colpa’ di Carlo Ancelotti che irrompe nella trattativa per il colpo a parametro zero.

Dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, l’Inter del neo presidente Giuseppe Marotta sperava in un altro colpo a parametro zero. Una strategia che in passato ha già premiato e che il club nerazzurro continuerà a seguire, soprattutto alla luce della sostenibilità economica da portare avanti dopo il passaggio delle quote societarie da Zhang a Oakatree. Ma non solo: si tratta di una strategia di mercato da sempre seguita da Marotta, anche ai tempi della Juventus.

In tal senso si inquadrava l’interessamento dei nerazzurri nei confronti di Nacho Fernandez, difensore spagnolo classe ’90, al Real Madrid da sempre (è cresciuto nel settore giovanile dei Blancos) e con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di Florentino Perez. Ad onor del vero, l’Inter ci aveva pensato già un anno fa, ma non se ne fece nulla. E il suo nome era tornato d’attualità dopo la vittoria dello scudetto e in vista della prossima stagione, ricca di appuntamenti e aspettative per la squadra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Ancelotti ‘blocca’ l’arrivo di Nacho

In passato finito anche nel mirino della Juventus, Nacho Fernandez sembrava essere destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione. E invece ora la situazione potrebbe cambiare.

Come riportato da Marca in queste ore, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe parlato con il giocatore nel tentativo di convincere il capitano a restare per almeno un’altra stagione. Una richiesta avanzata dal tecnico di Reggiolo già nelle scorse settimane e sulla quale Ancelotti è tornato nelle scorse ore.

La speranza del tecnico neo campione d’Europa è che il capitano resti per un’altra stagione dopo la conquista della quindicesima Champions League della storia dei Blancos. “Non fare follie, resta qui, con noi al Real Madrid” gli avrebbe detto il tecnico ex Milan, convinto dell’importanza di Nacho per il gruppo e soprattutto nello spogliatoio. Una richiesta che potrebbe cambiare le carte in tavola e compromettere un eventuale trasferimento in nerazzurro.