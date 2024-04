Inter, non solo Zielinski: nuovo assalto al Napoli

L’Inter torna a bussare al Napoli, dopo Zielinski potrebbe approdare a Milano anche un altro azzurro: ipotesi clamorosa

Inter già molto attiva sul mercato, con l’intenzione di rafforzare l’ossatura della squadra e continuare a puntare in alto anche dopo la sempre più probabile vittoria dello scudetto. Attenzione alle mosse di Marotta, che potrebbe guardare nuovamente ai campioni uscenti del Napoli, dopo essersi già assicurato a parametro zero Zielinski.

Il nuovo obiettivo tra gli azzurri sarebbe addirittura il capitano Giovanni Di Lorenzo. Sul terzino della Nazionale, in questi giorni, è emerso anche l’interessamento di alcuni club di Premier League. In casa Napoli, potrebbero esserci non pochi stravolgimenti a fine annata, per ripartire con un nuovo ciclo, e la cosa potrebbe riguardare anche insospettabili e profili eccellenti. Stando a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Marotta sarebbe davvero molto interessato a Di Lorenzo e presto intenzionato a presentare già un’offerta di tutto rispetto per assicurarselo.